Dua Lipa y Elton John reinventan dos clásicos del pop en ‘Cold Heart’, su esperado tema juntos

La inesperada pareja formada por Dua Lipa y Elton John ya ha lanzado su canción: Cold Heart. En ella, también participan los productores australianos Pnau (Nick Littlemore, Sam Littlemore y Peter Mayes), artífices del remix.

Esta colaboración con sabor británico que sorprendió al mundo entero mezcla la letra y melodía de dos clásicos de la leyenda del pop, reinventándolos y llevándolos a otra dimensión. Se trata de Sacrifice (1989) y Rocket Man (1972), dos de las canciones más aclamadas de Sir Elton John.

En la primera de ellas, es él quien presta su voz, mientras que Dua es la encargada de cantar un estribillo tan mítico como este: "And I think it's gonna be a long, long time; 'Til touchdown brings me 'round again to find; I'm not the man they think I am at home; Oh, no, no, no..."

De esta forma, ambas composiciones se funden en una sola, rodeadas por un halo cósmico y de fantasía aportado por el videoclip animado. Plantas gigantes floreciendo, personas bailando con outfits que recuerdan a las excéntricas vestimentas de Elton o los dos protagonistas apareciendo desde los cielos como deidades para reinar con su música.

Por supuesto, hay que destacar el viraje hacia los ritmos disco ochenteros que le aporta Pnau. Cierto es que uno de los temas originales (Sacrifice) ya los tenía, pero estos nuevos beats hacen de ella una canción única y diferente.

La amistad de dos estrellas

Este feat de los dos artistas es fruto de la buena relación que vienen mostrando últimamente en público, la cual ha desembocado en una bonita amistad. Sin ir más lejos, la simpatía que mostraron cantando juntos en directo en la fiesta de los Oscar, con él al piano y ella adueñada del micro. Aquí va un pedacito de ese 25 de abril:

Dua Lipa continúa con este nuevo lanzamiento su impecable carrera. Si bien 2020 tenía a su álbum Future Nostalgia como una de las referencias de la industria musical con temas como Levitating, en este 2021 sigue el mismo camino triunfal con canciones como Demeanor, en la que se viste de Bridgerton.

Elton John, por su parte, está cerca de poner fin a su medio siglo sobre los escenarios con su Farewell Yellow Brick Road Tour, que pasará por Barcelona los días 22 y 23 de octubre de este mismo año. No obstante, su música y actividad en redes sociales está más viva que nunca: lo último, su increíble acercamiento al k-pop de BTS.