Nace bugAboo, una nueva girlband de K-Pop

Prepárate porque el K-Pop ha aterrizado en nuestras vidas para quedarse para siempre. Cada vez son más los artistas que emergen y forman parte de este fenómeno imparable en todo el mundo. Y es que el 2021 aún no ha llegado a su fin, por lo que hay muchas oportunidades para que nuevas voces aparezcan en tu radar.

Este es el caso de bugAboo, una girlband de seis integrantes que debutará más pronto de lo que esperamos. Y parece que no dejará indiferente a nadie.

Todo comenzó cuando el pasado 1 de septiembre se publicó un vídeo en el que aparecía el logo oficial del grupo, acompañado de una silueta. ¿Qué había detrás de todo esto? El nacimiento de un grupo de idols. "Podemos reunirnos en cualquier momento, cualquier día y en cualquier lugar", dice en el vídeo.

Según Soompi, el nombre del grupo está relacionado con "un ser imaginario aterrador, que asusta a la gente y transmite el significado de que el grupo quiere convertirse en uno que sorprende al mundo mientras supera las cosas aterradoras y sorprendentes". Vamos, que bugAboo va a dar mucho de qué hablar.

Además, al parecer el grupo se prepara para hacer su debut durante el mes de octubre. ¡No queda nada!

Pero eso no es todo. El conocido productor Ryan Jhun será el que trabaje mano a mano con estas seis chicas. Escribirá sus canciones y las convertirá en un éxito, como ya hizo con IU, Oh My Girl, NCT 127 y muchos más.

El anuncio del lanzamiento de bugAboo ha causado sensación en las redes sociales. Las publicaciones han recibido la interacción de centenas de usuarios que se mueren de ganas por conocer quiénes son sus nuevas idols favoritas.

Y tú, ¿estás listo/a para conocerlas?