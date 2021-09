La isla de las tentaciones ha supuesto un antes y un después en la vida de Lucía Sánchez. Entró al programa como una niña modosita, completamente enamorada de Manuel González, su novio de los últimos años. Pero, poco a poco, fuimos siendo testigos de su transformación. Salió de República Dominicana sin novio y un poco más liberada.

Una vez de vuelta a España decidió cambiar su vida. Para empezar, pasó tiempo con la amiga que hizo en la isla, Marina, y con su novio por aquel entonces, Isaac, que se había convertido en su gran amigo de esta aventura. Pero las cosas dieron un giro cuando ella y su amigo decidieron dar un paso más y convertirse en pareja, dando lugar a un culebrón de traiciones y acusaciones.

Luego llegaron las operaciones de estética. Lucía hablaba abiertamente de la intervención de pecho a la que se había sometido. Y claro, tanto cambio no parece haber gustado del todo a su familia que, según ella, siguen un camino marcado donde solo se hace lo correcto.

Reconoce que su madre tiene un poco la mente más abierta, pero que se siente criticada y poco aceptada por su padre. Pero tiene 26 años y es consciente de que puede tomar sus propias decisiones, aunque no siempre las aprueben.

Confiesa que a veces siente vergüenza de sí misma por esa falta de apoyo familiar. Pero se le quitan pronto las penas hablando de su nueva casa, la que acaba de comprarse, y que ha hecho pensar a más de uno que esto de la tele parece que sale rentable.

Comprada con su dinero

En su canal de mtmad explicaba que se trata de una obra de nueva construcción que todavía no está terminada. Antes de enseñar los planos quiso aclarar que había recibido muchos comentarios diciendo que había conseguido comprarse la cosa sola sin dar un palo al agua.

“Me enerva, me amarga ese tipo de personas y de comentarios tan mal intencionados, esa gente tan envidiosa. Voy a dar explicaciones, pero lo voy a hacer para la gente buena, la gente que se las merece y la gente que no tiene maldad. Yo me he pasado la vida trabajando, se lo que es trabajar, y no ocho horas. Sé lo que es trabajar 12 horas al día por un sueldo básico bajo. Con ese sueldo tan bajo yo ahorraba muchísimo y las personas que me conocen pueden decirlo”, aclaraba.

Reconoce que su trabajo en la tele y las redes sociales le ha ayudado a ganar dinero para poder comprarse la casa, pero no se avergüenza porque si ha sido así es porque vale. Aunque ha querido matizar asegurando que lo que se gana en la tele es una porquería y que el dinero sale, sobre todo, de su trabajo en redes sociales.

“No es lo que vosotros pensáis, que no somos millonarios y tenemos para tirar el dinero a manos llenas. No me ha dado tiempo a ahorrar tanto en estos meses. Yo ya tenía unos ahorros y con lo que he ahorrado ahora he podido comprar mi casa”, explicaba.

Una casa grande

También aseguraba que no la ha pagado entera y que, como mucha gente, tendrá su hipoteca. Ha mostrado los planos de esa casa de cuatro habitaciones y dos cuartos de baño con piscina, garaje y trastero. “Iba a coger una de tres habitaciones, pero sí es verdad que uno de mis sueños ha sido siempre tener una habitación con un gran vestidor”, desvelaba sobre su nueva casa.

Así tendrá espacio para su vestidor y para los hijos que espera tener algún día. Se trata de un piso de esquina en la cuarta y última planta. Será en 2023 cuando pueda entrar en su nuevo piso, en su pueblo.

Todavía tendrá que esperar, pero ya quisieran muchos jóvenes tener las mismas posibilidades que ella.