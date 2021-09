Carla Vigo, la sobrina de los reyes, debuta en ‘Sobreviviré’ relatando el plantón que le dio Isaac, ‘El lobo’

Si había una invitada esperada en Sobreviviré, el programa más desenfadado sobre televisión de Mediaset, esa era Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia Ortiz que últimamente está muy presente en los medios. Seguro que trae de cabeza a la casa real que debe andar preocupada por esa exhibición pública de uno de los suyos.

El caso es que Carla Vigo debutó en el programa y resultó curioso, sobre todo, cuando relató el plantó que le había dado en una ocasión Isaac, ‘El lobo’, ese gran protagonista de La isla de las tentaciones que puso en jaque la pareja de Marina y Jesús.

Tuvo un tonteo máximo con la concursante que acabó cayendo en sus redes y formaron un bonito triángulo con Lucía Sánchez que también acabó el programa sin pareja. En la isla se convirtieron en inseparables, una vez de vuelta a España, sobraba uno, o más bien una.

Veremos a Lucía e Isaac en La última tentación, pero, de momento, el chico ya ha dado que hablar en Sobreviré. La que menos podíamos esperar, ha compartido una anécdota que le sucedió con él.

El plantón de Isaac ‘El lobo’

“Me invitaron a un evento donde estaba Isaac y a mí me dijeron, ‘viene el lobo’ de La isla de las tentaciones y dije, ‘ah, pues muy bien, ¿quién es?’. Asegura que se lo presentaron y cuando Nagore Robles le preguntó si le había parecido realmente un lobo o más bien un cordero, fue contundente: “Es un lobo”. Eso sí, admitió que no intentó nada con ella.

“En ese momento no vi nada, pero me hizo una putadilla así un poco grande. Iba a colaborar con la marca que tengo y no apareció. El día que quedamos no apareció y no cogía el teléfono, ni nada. Nos dejó tirados”, confesó, “fuimos a Cádiz a buscarle para hacer las fotos y se fue de fiesta”.

Cuando le preguntaron si esa colaboración iba a ser pagada o no, la sobrina de los reyes, no supo contestar, pero aseguró que no le pareció bien que la dejara colgada cuando se había comprometido. La excusa de que ‘es El Lobo’ no le convenció.

Aspirante a actriz

Carla también habló de sus objetivos. Después de haber desmentido que fuera a convertirse en colaboradora de Sobreviviré, sí ha asegurado que, a sus 20 años, tiene muy claro que quiere ser actriz y se está formando para ello.

"Tampoco hay mucho trabajo, entonces estoy a lo que surja", afirmaba sobre la poca suerte que ha tenido hasta ahora en este terreno. Admitió que, de momento, solo había tenido dos trabajos como actriz, “pero en uno no cobré”. No ha querido contar más detalles de estos proyectos, pero sí ha admitido que no son papeles que le hayan convertido en millonaria. “Prefiero no contar cuánto he cobrado, pero era un número de 3 cifras", admitía.