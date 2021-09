Vuelve ABBA: sigue en directo la presentación de sus nuevas canciones

Parecía que no iba a llegar el momento, pero 40 años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA vuelve a la actualidad con nuevas canciones. El grupo formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson han preparado todo un acontecimiento global en línea para dar a conocer sus nuevas canciones, con las que pretenden reconquistar las listas de éxitos.

Desde hace varios días, las redes sociales y la web oficial del grupo han cambiado para dar la bienvenida a este nuevo proyecto, que han llamado ABBA Voyage, un viaje al que han invitado a todos sus seguidores. Además, han querido asomarse a las nuevas redes sociales que ahora dominan el panorama más joven, y han creado una cuenta de TikTok que ya acumula miles de seguidores.

Serán cinco las canciones que la banda sueca nos presente, en un evento en streaming que comenzará a las 18:45 (hora peninsular). A través de este enlace, podrás seguir este acontecimiento, que la banda se ha encargado de cebar y con el que prometen no defraudar a los miles de fans con los que cuentan en todo el mundo.

ABBA Voyage - LIVE

Ya conocemos el nombre de dos de ellas; I still have faith in you y Don't shut me down. Estas fueron ya anunciadas en 2018, pero la pandemia truncó los planes que tenían y han tenido que posponer hasta ahora el lanzamiento de estos temas inéditos. "Deberían haber salido a finales del año pasado. Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021", confirmó Björn Ulvaeus a un periodista el pasado año.

Además de este lanzamiento, la banda también tiene planes para presentarlo en directo, sin embargo, no será de forma convencional. Según afirmó su manager hace tres años, el espectáculo que está pensado les permitirá seguir contando billetes en su casa mientras sus hologramas son los que están encima del escenario. Se trata de una función interactiva que se estrenará el próximo mes de mayo en un teatro de Londres en el que una versión digital de los cuatro suecos, llamados 'abba-tras' interpretarán sus temas más emblemáticos.

El grupo no quiere perder esta oportunidad de volver a estar de en el candelero, y el proyecto vendrá también acompañado de la publicación de una película-documental que pretende mostrar la trayectoria del grupo y el proceso que han pasado para la grabación de estos nuevos temas.