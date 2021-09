Daddy Yankee reta a sus seguidores a adivinar el estilo de su nueva canción

Daddy Yankee se ha convertido prácticamente en una máquina de fabricar temazos, uno detrás de otro. En los últimos meses le hemos escuchado como artista principal y como colaborador en multitud de canciones, que incluyen a más grandes artistas urbanos como Jhay Cortez, Myke Towers, J Balvin o Marc Anthony. Y cuando todavía no nos habíamos recuperado de estos lanzamientos, el puertorriqueño quiere sorprendernos de nuevo con su trabajo más reciente.

Esta vez, el artista ha querido preguntar a sus seguidores antes de revelar lo que tiene entre manos. Su nuevo lanzamiento, del que no conocemos nombre ni estilo musical, llegará en tan solo cuestión de horas, aunque en España lo podremos escuchar a horas un tanto intempestivas: este viernes a las 3 de la madrugada (jueves a las 6 de la tarde hora de Los Ángeles). Y para amenizar la espera, Daddy Yankee quiere saber qué esperamos de él sin conocer ni un solo detalle más.

En primer lugar, ha agradecido a todxs lxs que se han animado a participar en un top 5 de todas las canciones que Daddy Yankee ha lanzado a lo largo de toda su trayectoria musical, que comprende ya varias décadas. Ni siquiera él ha querido mojarse ante una pregunta tan díficil, así que le ha lanzado a sus más fieles otra algo más sencilla. "Si yo lanzara un tema mañana, a las 6 de la tarde, ¿qué tipo de género les gustaría escuchar?", ha dicho en un vídeo publicado en todas sus redes sociales y en su canal de YouTube.

"Tú sabes que tenemos todos los estilos: reggaetón, bachata, tropical, merengue, trap, rap... ¡Díganme! Voy a estar leyendo los comentarios". Esta es la forma en la que el considerado por muchxs padre del reggaetón retaba a sus seguidores a que adivinasen de qué estilo va a ser su próxima canción. Es por ello que justamente ese género ha sido el primero en ser descartado en la mayoría de apuestas, aunque no hay unanimidad sobre qué puede estar tramando Daddy Yankee.

El rapero dominicano Pio La Ditingancia ha sido el más contundente con su apuesta: "Rap". Mientras que a él mismo también le llegaban retos por parte de otros artistas, como el productor DJ Eddie One: "Un house up tempo track, let’s do this", le ha escrito el argentino. También había quien pedía algo más de reggaetón, pero eso sí, de la llamada 'vieja escuela', o incluso que el de Puerto Rico cogiese y mezclara todos los estilos en una sola canción.

¿Cómo sonará lo más nuevo de Daddy Yankee? Hasta salir de dudas, tú también puedes hacer tu propia porra, aunque algo es seguro: este lanzamiento llegará con mucho, mucho 'fuego'.