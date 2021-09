Lil Nas X desvela el tracklist de su disco ‘Montero’ con colaboraciones con Miley Cyrus, Elton John, y más

1. Montero (Call Me by Your Name)

2. Dead Right Now

3. Industry Baby [ft. Jack Harlow]

4. That’s What I Want

5. The Art of Realization

6. Scoop [ft. Doja Cat]

7. One of Me [ft. Elton John]

8. Lost in the Citadel

9. Dolla Sign Slime [ft. Megan Thee Stallion]

10. Tales of Dominica

11. Sun Goes Down

12. Void

13. Don’t Want It

14. Life After Salem

15. Am I Dreaming [ft. Miley Cyrus]