Maribel Verdú se despide del verano con un ardiente posado en bikini, después de que Instagram le censurara

Vale sí, hay gente que reserva sus vacaciones para septiembre y ahora que casi todo el mundo regresa de su descanso, generan envidia porque pueden irse. Pero son los menos. La mayoría se están despidiendo de lo que ha dado de sí la temporada veraniega y Maribel Verdú es una de ellas.

Aunque ha podido disfrutar de pocos días libres porque está rodando. Esta temporada la podremos ver en Ana Tramel. El juego, la nueva serie de thriller de TVE.

“Se acaba Agosto y no puedo estar más agradecida por todo lo que me dio”, escribía la actriz junto a una incendiaria fotografía que nos demuestra lo bien que le sienta el bikini a sus 50 años. Está claro que se cuida y que conserva su cuerpo a las mil maravillas y puede presumir de él.

La foto se la ha hecho su hermana Marina que se siente igual de agradecida que ella como ha manifestado en los comentarios: “Anda que nosotras.......❤️❤️❤️”. No ha sido la única que tenía algo que decir.

Bibiana Fernández: ❤️👏👏👏

Jorge Calvo: Este agosto ha sido y sigue siendo ORO

Fonseca: 🔥

Mar Flores: 🔥🔥

Jaydy Michel: Guapísima!!!🔥🔥

Censurada por los pezones

Mucho fuego para una foto que no ha pasado desapercibida y es que la actriz sabe cómo seducir. Y no tiene reparos en mostrar su cuerpo, aunque a veces de más, o eso piensa Instagram.

“Me rio. Siempre. Y más sabiendo que censuraron la foto de ayer por ser inapropiada. Será que los pingüinos no gustan por aquí y tenía que haber elegido otro animalito para tapar mis pezones🤪 #alaguapatos 🦆”, escribía junto a otra fotografía en la que podemos verla disfrutando del agua en la que no podemos apreciar si lleva traje de baño o no. Provocando a la plataforma.

Sus compañeras de profesión eran las primeras en apoyarla.