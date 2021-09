Carlota Corredera sobre su relación con Kiko Matamoros: “La baraja se ha roto, estoy dolida y decepcionada”

La emisión del documental de Rocío Carrasco ha acabado por fracturar la relación entre Carlota Corredera y Kiko Matamoros. Cada uno de ellos está en un extremo en la polarización que ha producido este programa. Tienen puntos de vista radicalmente distintos respecto a la violencia de género, el feminismo y Rocío Carrasco.

A eso hay que unirle las críticas al programa y la productora que ha vertido Kiko a su vuelta de vacaciones. Ha explicado que se siente servil en un equipo que manipula y edita tendenciosamente. Un programa, Sálvame, en el que Carlota tiene mucho peso.

Ahora parece que su relación es irreconciliable porque la mochila se ha cargado más que nunca. “Cuando tú has dicho cosas Kiko, yo las he entendido perfectamente, lo que no entiendo es por qué lo haces, pero tú has hablado muy claro. Lo que yo no sé es por qué lo haces. No sé por qué me atizas a mí. Pero no cuando volviste de vacaciones. Es que, durante mis vacaciones, que yo estuve un mes fuera, cuando yo no estaba presente, dijiste muchas cosas de mí y de mi trabajo”, le espetaba Carlota desde el plató de Sálvame.

“Yo cuando volví de vacaciones, el primer día tuve que trabajar contigo, y no fue fácil. Tuve que elegir, tenía dos opciones: O te echaba en cara, en directo, todo lo que habías dicho de mí durante las vacaciones, o hacía un esfuerzo, era una profesional, miraba a otro lado e intentaba trabajar y convivir. Puedes hablar con David Valldeperas y con Miquel Rodríguez, ellos te contarán cómo estaba yo cuando volví de vacaciones. Mira tú por donde que yo hago un esfuerzo por el bien del programa y vuelves de vacaciones, cuando no estaba yo. Yo no he pedido no coincidir contigo”, aclaraba tras escuchar que algunos decían que le había vetado.

Una relación rota

Está claro que su relación pasa por su peor momento. “Para mí la baraja se ha roto y estoy profundamente dolida y decepcionada. Si quieres hablamos, pero yo ya lo dije ayer y se lo dije a Jorge, yo nunca lo haría en público porque yo creo que tú estás en un punto en el que no tienes nada que perder, lo digo por tu actitud, no porque no me lo haya dicho nadie, digo que no tienes nada que perder por cómo actúas, si no, creo que hubieras sido más cuidadoso y más cauto, pero yo tengo muchísimas cosas que perder”, aseguraba la presentadora.

Ella intenta explicar que ha intentado mantener las formas por el bien del programa. “¿Qué hubiera pasado si yo llego de vacaciones y saco del teléfono todo lo que él ha dicho de mí en mis vacaciones, ¿qué pasa? Que aquí arte Troya. Si precisamente yo no hice eso fue porque no jugamos en la misma liga porque yo soy presentadora y él colaborador y para mí hubiese sido un abuso de poder ponerme enfrente y decirle ‘Kiko, te voy a poner este vídeo’ y luego destrozarlo. No lo hice en aras de la convivencia y por el programa. Si llega a ser por mi ego, mi dignidad o mi orgullo hubiéramos tenido un problema más grande de lo que es ahora”, aseguraba.

Rafa Mora intentó salir en defensa de su gran amigo, explicando que, a lo mejor, durante sus vacaciones, en ese tiempo de desconexión había reflexionado. Ante eso, Carlota fue rotunda: “Yo hay muchas cosas que sé y no puedo decir igual que Belén sabe muchas cosas que no puede decir. Yo lo que te voy a decir que sé es que el día que carga, en este programa, entre otras cosas y otras personas, contra mí, te aseguro que el origen de su cabreo no era yo. Vamos a intentar no engañar más a la gente. Si Kiko Matamoros tiene problemas en su vida, en la productora, en sus finanzas, en sus emociones o lo que sea, te aseguro que no es mi responsabilidad. Yo no soy su problema”.

Parece difícil encontrar solución a esta relación ya rota.