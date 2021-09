Jesús Vázquez se embarca en ‘First Dates Crucero’ para fomentar el amor

Qué bonito es el amor. Cuántas veces hemos escuchado esa frase. Pero claro, no es fácil encontrarlo. Pero First Dates ha puesto los medios para encontrar a esa media naranja que no acaba de aparecer. A lo largo de los últimos años hemos visto citas de todo tipo. Unas no han salido bien, pero otras han sido de lo más fructíferas.

En un intento de buscar nuevas maneras de promover el amor, el programa creó su versión Crucero. Ahora, se va a empezar a rodar la segunda temporada, pero, en esta ocasión, Carlos Sobera no estará a bordo.

El presentador ha sido confirmado para Secret Story. Se ha convertido en una de las patas del triángulo que Mediaset ha establecido para los realities de la casa. Y no olvidemos que está al frente de Volverte a ver. Demasiadas ocupaciones como para plantearse embarcarse para conseguir formar nuevas parejas en el mar.

Nuevo capitán

Claro que el crucero ya ha encontrado nuevo capitán: Jesús Vázquez. “Por fin puedo contaros que comenzamos la grabación de la nueva edición de First Dates Crucero!😊❤️🚢 Y que seré el capitán de este barco donde se encontrará el amor en sus múltiples y diversas formas!♥️💙💜💛💖”, compartía en redes.

Se subirá a bordo del MSC Grandiosa en breve, lo que hace pensar que no podremos ver estos nuevos programas hasta el 2022, pero podremos esperar.

Tras la tibia acogida de Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?, Vázquez se enfrenta a esta nueva aventura y parece feliz. "First Dates es uno de los programas, por no decir el programa, que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset España”, aseguraba en la cadena. Reconoce que siente mucha ilusión y que tiene muchas ganas de coger las riendas de este nuevo programa.

No será su primer dating show ya que también estuvo rodeado de amor en Mujeres y Hombres y Viceversa. Parece que le ha cogido el gusto. “Me gusta mucho hacer programas de citas, datings, y este me encanta por el trabajo tan bueno que hace de visibilidad de toda clase de personas, de grupos sociales, de minorías y por la normalización de las relaciones humanas, sean del tipo que sean”, confesaba.

Ya solo podemos desearle una feliz travesía y que consiga el objetivo de formar muchas parejas. Que fluya el amor.