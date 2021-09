Netflix da las primeras pistas de ‘Insiders’: “El programa al que creen que van los concursantes no existe”

Netflix ultima todos los preparativos para el estreno de sus primeros programas de entretenimiento ‘made in Spain’. El gigante del streaming lleva varios años produciendo ficción en nuestro país y ahora está listo para dar el siguiente paso. El primero de los formatos originales que llegará a la plataforma lleva el nombre de Insiders, un misterio reality conducido por Najwa Nimri del que apenas se había desvelado nada hasta ahora.

Este viernes, en la cuarta jornada del FesTVal de Vitoria, Álvaro Díaz, director de Entretenimiento de Netflix, ha dado las primeras pistas de esta producción que promete romper todos los esquemas y reinventar el reality, tal y como lo conocemos. "Fue el primer proyecto que anunciamos y lo hicimos con mucho misterio, dando muy poca información", ha empezado diciendo. "Los concursantes se presentaron con la promesa de estar en un programa y a ese programa al que se presentaron nunca llegaron a entrar porque ya estaban dentro".

Netflix quería esa espontaneidad que se ha perdido en los realities y para eso han llevado a cabo un plan maestro. "Abrimos un casting masivo para gente anónima. Esa gente ha crecido con realities y puede pensar que sabe lo que va a pasar, por eso le contamos lo mínimo. Se presentaron muchas personas y entre todas ellas elegimos a 12 que llevamos a una fase final de casting. Los llevamos a las instalaciones donde luego, supuestamente, se iba a desarrollar el programa. En esas instalaciones convivieron con parte del equipo, con la directora y con los cámaras para tener la sensación total era de estar en un proceso de casting", ha explicado Díaz.

Y añadido después: "Pero hay una parte del día en la que conviven ajenos a todo y ahí entra la pregunta de Insiders: ¿nos comportamos igual cuando sabemos que no nos están grabando? No lo hacemos y hay un momento en el programa en el que se desvela la verdad, que ese programa al que creen que va no existe y se enfrentan a lo que han hecho y han dicho".

El papel de Najwa Nimri

¿Y qué pasa con Najwa Nimri? ¿Qué papel juega en el programa? "Es la primera Insiders", ha desvelado el director. "Es la que controla todo el juego, la partícipe de todo el plan que te va a explicar lo que va a pasar. Ella siempre va un paso por delante. Sabéis lo camaleónica que es ella. Nunca sabes con que Najwa estás hablando".

Todavía no hay fecha de estreno para Insiders, pero lo que sí ha confirmado Netflix es que este primer reality seguirá la estrategia habitual de la plataforma, subiendo la primera temporada completa para que el consumo sea seguido. También han confirmado que habrá una segunda temporada que ya ha sido grabada para mantener el factor sorpresa.

¿Ganas de descubrir lo que es Insiders?