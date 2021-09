Omar Montes, La Mala, Nyno Vargas o Beatriz Luengo se suman al remix de ‘Rakatá’, el tema viral del verano

Rakatá es uno de esos temas que surgió casi de casualidad cuando Original Elías tenía que improvisar sobre el escenario mientras el DJ se preparaba. Poco podía imaginarse en aquel entonces que aquello que se le iba ocurriendo sobre la marcha se convertiría en su gran éxito de este verano.

En seguida se convirtió en uno de los temas virales de TikTok, sobre todo, gracias a @labelliido y a unas cuantas celebs como Anabel Pantoja, Cristina Pedroche, Jedet, Pablo Motos con Lolita y Elena Furiase o Ana Peleteiro que quisieron bailar al ritmo de esta canción. Al final, consiguió colarse en la lista 50 Global Viral de Spotify.

A Original Elías le gustaría que Risto Mejide o Sergio Ramos se animaran, aunque, de momento, los que se han animado han sido Omar Montes, Mala Rodríguez, Nyno Vargas, RVFV, Beatriz Luengo o Yotuel que se han unido al creador y sus colegas, Moncho Chavea y C de Cama para grabar un remix.

Una experiencia inolvidable

“Una experiencia única porque desde que soy chico he escuchado a Yotuel en su grupo, Orishas, he escuchado a La Mala, he escuchado a Beatriz. Son tres referentes que yo escuchaba mucho de pequeño y crecer y ver que esas personas te han dado un toque para entrar en el remix del tema que tú has hecho es una satisfacción enorme. De hecho, me eché fotos con todos como si fuera un fan, de verdad”, nos contó sobre esta mega colaboración.

El vídeo lo grabaron en su vecindario, rodeados por la gente del barrio y su familia. Una fiesta en toda regla que transmite el buen rollo de la canción.

“Yotuel escuchó la canción y en el minuto uno me dijo, ‘papi, este es un tema como La Macarena’ y te prometo que dio en el clavo. Me dijo ‘esto se va a ir a mundial’ y se ha ido a mundial”, reconoce sobre lo que ha conseguido con Rakatá.

A Omar Montes ya le conocía de antes, coincidieron en Gipsy Kings. “Hombre, a mi hermano le he pedido consejo. Le he dicho, ‘hermano, yo quiero hacer esto, esto y esto’ y Omar me ha marcado las pautas y me ha dicho ‘hermano, para hacer esto tienes que hacer así y si tú entras tienes que prepararte y mentalizarte’. Omar es mi hermano y cuando yo hablo un poco de música en televisión, al primero que llamo es a él”, admite.