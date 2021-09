José Andrëa, ex vocalista de Mägo de Oz se enfrenta a una operación que podría acabar con su vida

A principios de agosto, José Andrëa, el que fuera vocalista de Mägo de Oz, compartía una foto suya en la que podíamos verle tumbado en una camilla, con mascarilla y varios electrodos puestos en el pecho para hacerle un electro. “Todo irá bien”, apuntaba en ese momento. Se trataba de la revisión de su evolución de la pancreatitis que padeció en 2013.

Todo parecía rutinario hasta que unos días después las cosas se complicaron con la aparición de dos eventraciones. Publicó un mensaje en redes un tanto pesimista que terminó borrando: “Nunca pensé que el telón se cerraría así, tan de repente, tan de golpe…”.

Ahora sabemos que este jueves 9 de septiembre entrará en quirófano para someterse a una operación complicada sobre la que no le han dado muchas esperanzas.

Pocas esperanzas

“Tiene un 70% de probabilidades de salir mal”, admitía, esta semana, en una entrevista con El País. Preguntó qué significaba salir mal y la respuesta fue contundente: “Que se quede en el quirófano. Lo siento”. Con este panorama, los médicos le recomendaron que “que dejase arregladas sus cosas legales, por si acaso”.

Aunque todavía conserva una actitud positiva reconoce que “sí, también he hecho testamento. No es muy agradable hablar de eso”. Aunque las noticias no son buenas y los pronósticos hacen esperar lo peor, él mantiene las fuerzas.

Su operación no sería tan complicada si no fuera por sus antecedentes. Ha pasado hasta seis veces por quirófano en los últimos siete años por problemas en su estómago. No dudaba en contar con detalle una de esas últimas intervenciones.

“Tuve una hemorragia grave y se quedaron tocados los riñones, el hígado y otros órganos internos. Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro”, contaba en la entrevista con El País. “Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban”, añadía sin escatimar en detalles.

Su estado de salud le ha obligado en los últimos años a no beber alcohol, comer sano y hacer ejercicio a diario, pero eso no ha evitado las complicaciones y esta nueva operación podría complicarse más de lo deseado. Aunque él está seguro que saldrá vivo del quirófano: “Me encuentro fuerte y creo que voy a aguantar la operación”.

Mensaje de apoyo y ánimo

Por si acaso ha dejado las cosas atadas. El que fuera vocalista de Mägo de Oz en una de esas etapas más brillantes, no acabó muy bien con su líder, el batería Txus Hernández. Ahora, ha vuelto a hablar con él. “Txus me llamó para preocuparse, para ver cómo estaba. Y se lo agradezco, pero tampoco es que hayamos hecho las paces”, reconoce Andrëa.

Las malas noticias no le han hecho perder el sentido del humor ni tampoco las ganas de trabajar. Está preparando el que será el próximo disco de Uróboros, el grupo del que es ahora vocalista.

“Antes de la intervención quería dejar algunas cosas grabadas, por si tienen que ser póstumas, que la banda haga dinero. Si la cosa sale mal, pues mira, ya se pueden vender como ‘las últimas canciones que grabó José Andrëa’. Yo que sé, igual se hacen ricos”, aseguraba en la entrevista.

Disfruta de estos días previos con sus hijos, su actual pareja y su madre. “He llorado estos días, sí, pero me repongo, cojo humor, positivismo y para adelante. Si yo me vengo abajo toda mi familia se hunde. No me lo puedo permitir, por mi familia, por mis amigos y por la banda”, reconocía.

Disfrutar esa semana con @SarahYorkEso en Granada a sido simplemente maravilloso, lo mejor de mi vida! pic.twitter.com/VPLTkXdKNY — José Andrëa (@j_a_uroboros) September 1, 2021

Desde aquí le deseamos todo lo mejor para el jueves. Ha demostrado ser una persona muy fuerte y esa es la ventaja que lleva. Nos unimos a todos esos mensajes de apoyo y ánimo que confiesa haber recibido.