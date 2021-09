Isaac Torres ‘El lobo’ desvela su historia con Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia

Carla Vigo se ha metido en el universo de La isla de las tentaciones y podemos imaginar lo poco feliz que debe hacerle eso a su tía, la Reina Letizia. La joven se está convirtiendo en una asidua del universo Mediaset y eso que el culebrón no ha hecho más que empezar.

Hace unos días, la aspirante a actriz, se estrenaba como invitada en Sobreviviré, el programa de Nagore Robles con ese aire gamberro y desenfadado que se ha llenado de influencers. Entre otras cosas, habló del plantó que le dio en su día Isaac Torres, más conocido por todos como ‘El Lobo’ por su triángulo amoroso en La isla de las tentaciones.

Allí enamoró a Marina y se hizo muy amigo de Lucía y, una vez de vuelta a España sobraba una y Lucía e Isaac comenzaron una relación que volveremos a ver a partir de hoy en El regreso de la última tentación.

El culebrón con Carla Vigo

El caso es que Carla Vigo acusó al chico de haberle dado plantón en un proyecto que habían apalabrado. Él se comprometió a hacerse unas fotos para su firma de ropa y nunca apareció.

Algo que no ha desmentido Isaac que ha hablado con el equipo de Socialité: “Me olvidé por completo, pobre. Es que encima no le dije nada y me supo fatal, en verdad. O sea, que tiene razón, que la dejé tirada, pobre”.

Sin embargo, le ha dado la vuelta a la tortilla y si Carla le dejó como un ligón, él la ha presentado como una pesada. Ha relatado su encuentro en un evento. “Me la sentaron al lado en la mesa, cenando, y ya nos hicimos una foto, no sé qué, me preguntó cosas de la isla y tal, y no paraba, tío. No paraba, al final no paraba”, contaba en una conversación telefónica.

El organizador del evento le dijo que cambió de idea sobre su asistencia en el último momento. “Me dijo que no iba a venir, pero que cuando se enteró de que iba yo, pues que iba para conocerme y todo el rollo porque se ve que le había gustado en la isla”, explicó.

Juntos al hotel

Una vez acabado el evento, Carla se fue al hotel de Isaac. “Se vino porque dijo que ya no tenía trenes para volver, que ya no tenía dinero para pillar un taxi, no sé qué, no sé cuánto, y que venía al hotel con nosotros”, relató, “ella, no, no, que voy, que voy, que voy. Y yo, la suerte que tuve es que yo estaba con Lucía y me fui a mi habitación y no salí de mi habitación”.

No ha dudado en recalcar la insistencia de Carla por pasar la noche con él. “Sí que es verdad que subió un par de veces a picarme a la puerta, y me hice el dormido”, confesó.

Veremos si este culebrón tiene más capítulos o Carla finalmente abandona este mundo que puede poner en jaque a su familia.