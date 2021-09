The Cranberries recuerdan a Dolores O’Riordan en su 50º cumpleaños

Han pasado ya tres años desde que recibimos la triste noticia de la muerte de Dolores O'Riordan. La vocalista de The Cranberries fue una de las grandes de la música irlandesa, y con su banda que supo destacar en un mundo masculino, dejándonos algunas de las canciones más representativas de toda una época y usando su voz como protesta. La huella que dejó en sus compañeros ha sido imborrable, y desde su pérdida, no han dejado pasar ninguna oportunidad a su alcance para demostrar cuánto la echan de menos en sus redes sociales.

Desde que publicaron su último disco, In the end, su carrera como grupo cerró un ciclo para siempre. Entre todos decidieron que los mejor era no continuar con la andadura musical sin la que había sido su gran compañera y amiga. Sin embargo, siguen utilizando las redes sociales para recordar a la que fue su compañera y amiga, y no pierden oportunidad para recordar lo unidos que estaban a ella en fechas señaladas como en el cumpleaños de la vocalista o en los tristes aniversarios de su muerte.

El 6 de septiembre, Dolores habría cumplido 50 años, una cifra redonda que Fergal Lawler y Noel y Mike Hogan han recordado en las cuentas de Twitter e Instagram de la banda. "Feliz 501 cumpleaños, Dolores. Estás siempre con nosotros... Con amor, Ferg, Mike and Noel". Este es el escueto pero cariñoso mensaje con el que los que fueran compañeros de banda han querido recordar a su amiga. Lo han hecho acompañando una imagen en la que la artista posa mirando sonriente a la cámara

Dolores O'Riordan falleció en un hotel de Londres en 2018. La causa de la muerte de la cantante, que se confirmó días después, se debió a ahogamiento como consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Desde ese momento, las condolencias por parte del mundo de la cultura y la música no dejaron de llegar, así como los mensajes de pésame y agradecimiento de miles de fans alrededor del mundo.

En los años noventa, la voz de la vocalista alcanzó una enorme popularidad al ser la excepción que se movía en el rock alternativo, eminentemente masculino. O'Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y, en otros, con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era.