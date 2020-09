The Cranberries recuerdan a Dolores O'Riordan el día de su 49º cumpleaños

Hace ya dos años nos dejó Dolores O'Riordan, una de las grandes voces de la música irlandesa, que nos regaló algunas de las canciones más especiales con su banda, The Cranberries. Empezaba el año 2018 con la pérdida de una de las mujeres más importantes de su generación, que se levantó en un mundo eminentemente masculino para poner voz a algunos de los grandes himnos del rock y convertirse en una de las grandes líderes de la voz protesta.

Desde que se produjera esta gran pérdida, sus compañeros de banda nunca han dejado de recordarla. Un año después de su fallecimiento, The Cranberries publicó In the end, el último disco de la banda irlandesa. Con este motivo, Noel Hogan, guitarrista y compositor de la banda, nos confesó que fue muy difícil volver al estudio y terminar este álbum casi premonitorio en algunas de las canciones que Dolores O'Riordan les dejó escritas. Con este disco, se despidieron definitivamente de la banda, pues los integrantes decidieron no seguir con su andadura musical sin su vocalista.

El 6 de septiembre, Dolores habría cumplido 49 años, y los tres miembros restantes del colectivo irlandés han aprovechado la fecha para dejar un bonito recuerdo a su compañera en las redes sociales. "Felicidades, Dolores. Siempre estás en nuestros pensamientos y corazones", han dejado por escrito los músicos Fergal Lawler, Noel Hogan y Michael Hogan para que todos sus seguidores se unan a esta escueta felicitación.

Dolores O'Riordan falleció en un hotel de Londres en 2018. La muerte de la cantante de la banda irlandesa se debió a ahogamiento como consecuencia del consumo excesivo de alcohol.

En plenos años noventa, en el ámbito del rock alternativo en el que se movía The Cranberries, la mayoría de los cantantes eran hombres con un carácter muy marcado para diferenciarse de los demás. O’Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y, en otros, con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era. Y es que el grunge no tenía que ser a la fuerza una cosa de hombres.