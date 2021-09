Michael Jackson y Britney Spears: 20 años de un dueto único en la historia del pop

"Te amo", le dijo Michael Jackson a Britney Spears. Ella respondió: "Yo también te amo". Así terminó una de las actuaciones más memorables en la historia del pop. El rey y la princesa habían convertido su dueto en el Madison Square Garden de Nueva York en un juego de seducción irrepetible. Durante esos cerca seis minutos épicos, en los que ambos cantaron The way you make me feel, provocaron el delirio de las 20.000 personas que abarrotaban el legendario recinto. Ocurrió hace 20 años. El 7 de Septiembre de 2001.

Una noche especial y trascendente

En 2001, la carrera de Michael Jackson cumplía 30 años. Había que celebrarlo a lo grande. Y así se hizo. Dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York con las más grandes figuras musicales de la época: Whitney Houston, Liza Minnelli, Destiny's Child, Gloria Gaynor, Usher, *NSYNC, Gloria Estefan, Marc Anthony, Slash, Ray Charles, The Jacksons... o Britney Spears. En apenas dos horas se agotaron las entradas. "Me siento muy emocionado de celebrar mi 30 aniversario como solista con tantos amigos y seguidores. Estoy deseando reunirme con mis hermanos en esta noche tan especial", comentó Michael.

A finales de Noviembre de 2001, la CBS emitió un resumen de dos horas de ambos shows, llamados '30th Anniversary Celebration, The Solo Years'. Cerca de 30 millones de personas lo vieron.

Hace dos décadas, nadie imaginaba la enorme trascendencia que alcanzarían estos dos conciertos. No solo porque fueron los últimos en los que Michael se unió a sus hermanos y se pudo ver a los componentes originales de The Jackson 5. Tristemente, se convirtieron también en las últimas actuaciones de Michael Jackson. Además, pocas horas después de que concluyera el segundo show, se produjeron los atentados de las torres gemelas del World Trade Center, aquel terrible 11 S que conmocionó al mundo.

Fue el propio Jackson quien llamó a Spears

Hay otro hecho memorable e irrepetible que se suma a aquella celebración histórica: la actuación de Michael Jackson y Britney Spears. Por primera y última vez.

Los dos iconos del pop se admiraban mutuamente. Spears, que no había cumplido todavía los 20 años, era ya una estrella que había batido récords de ventas en todo el mundo con sus dos primeros álbumes (...Baby one more time y Oops!... I did It again). El tercero (Britney) estaba a punto de llegar. Idolatraba a Michael. Por eso cuando recibió su llamada pidiéndole que cantara un tema con él, entró en shock. No se podía creer que el mismísimo Michael Jackson estuviera al teléfono. Había crecido escuchando su música y era una enorme fan.

Lo que el Rey del Pop pensaba sobre Spears lo sabemos a través de las declaraciones del coreógrafo Wade Robson en el polémico documental 'Leaving Neverland': "Michael tenía una especie de obsesión con Britney, y me llamaba, y quería saber cómo sería trabajar con ella, cómo era ella. '¿No es sexy?, ¿No es preciosa?' me decía. Me preguntaba si no podía arreglar un encuentro entre ellos". No hizo falta. Fue el propio Jackson quien llamó a Spears.

Y después de los ensayos... seis minutos gloriosos

Dicen algunos fans que en el concierto del 7 de Septiembre, Jackson parecía estar desorientado. Incluso el presentador David Gest declaró en el documental 'Michael Jackson: The life of an icon', que había tomado estupefacientes. Sin embargo, Jackson explicó que simplemente no había ensayado. Pero no es del todo cierto. Al menos, la canción que eligió para cantar con Britney, The way you make me feel, sí la ensayó. Y fue Britney quien publicó las imágenes en su Instagram con esta nota aclaratoria: 'Ensayos con Michael Jackson en 2001. Todavía tengo esas GAFAS DE LECTURA!!!!'

Esa noche, Michael Jackson cantó y bailó ante el público americano después de ver sentado entre el público, junto a Elizabeth Taylor, las actuaciones de sus invitados. Ya en el último bloque, se incorporó al escenario y cantó con sus hermanos The Jacksons. Justo cuando terminó Shake your body (Down to the ground) y tras una larga pausa, reapareció. Empezó él solo cantando The way you make me feel, tema originalmente incluido en Bad (1987) y producido por Quincy Jones. Y de repente... ¡sorpresa!. Britney Spears, vestida de verde, salió al escenario. Arreciaron los aplausos y el delirio del público que abarrotaba el Madison Square Garden.

Fueron casi seis minutos, gloriosos, en los que Britney se paseó con seguridad de un lado a otro del escenario mientras Michael Jackson iba tras ella. Un juego de seducción que terminó con un largo abrazo y una declaración mutua de cariño. "Te amo", le dijo Michael. "Yo también te amo", replicó ella. El dueto pasó a la historia. Las crónicas coinciden en que ese fue el momento cumbre de la noche. Y Britney ni se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir.

Michael Jackson & Britney Spears Duet - The Way You Make Me Feel (HD Remaster)

"No me di cuenta"

"No me di cuenta de lo que había ocurrido hasta que salí del escenario", declaró la cantante en una entrevista posterior. "Fue una experiencia realmente increíble. Fue impresionante. Me sentí muy honrada de que él quisiera hacer esta canción conmigo". Y en otra entrevista añadió que era "algo que podía contar a mis hijos".

La voz de Spears, sin embargo, era muy débil. Bien por los nervios o porque el micrófono no funcionaba. Ella misma, antes de salir a escena, reconocía: "Es mi ídolo, el mejor tipo que hay en el mundo entero. Verdaderamente estoy muy emocionada. Estoy muy nerviosa".

La necesidad de recordarle al mundo

Cuando Michael Jackson falleció, el 25 de Junio de 2009, Spears manifestó que se hallaba "devastada". En un comunicado a MTV decía: "Estaba muy emocionada porque iba a ver su show en Londres. Íbamos a estar de gira por Europa al mismo tiempo, y yo pensaba coger un vuelo para verle. Ha sido una inspiración a lo largo de toda mi vida, y me siendo devastada con su marcha".

En Agosto de 2021, Britney Spears sintió la necesidad de mostrar al mundo los grandes logros que había obtenido en su carrera antes de ser tutelada por su padre en 2008. "Por alguna razón siento como si el mundo necesitara recordar". La artista compartió en sus redes sociales un vídeo con imágenes de su vida antes de perder el control de la misma. Y concluía: "La mayor parte de todos estos éxitos fueron ANTES de la tutela de mi padre... DICHO QUEDA!!!. Y entre los clips, incluye el de su actuación junto a Michael Jackson del 7 de Septiembre de 2001.