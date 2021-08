Duran Duran y el día que rechazaron colaborar con Michael Jackson

En la década de los 80, la popularidad de Michael Jackson dentro del mundo del espectáculo era indiscutible. Ya ostentaba el título de Rey del Pop y había cosechado un enorme éxito con Thriller y Bad, sus dos discos más memorables. Cualquier artista habría estado encantado con colaborar con él y lanzar un dúo. Mucho se habló de la posibilidad de una colaboración con Madonna o con Freddie Mercury, pero ninguna de ellas salió a la luz.

Ahora hemos conocido otra posibilidad truncada. Es el caso de Duran Duran, pero por lo que un miembro de la agrupación ha desvelado recientemente, fue esta la que declinó la invitación de Jackson. El teclista Nick Rhodes ha confesado que, durante los años 80, cuando ambos estaban en pleno apogeo, el Rey del Pop lo buscó por teléfono para hacer una oferta que pocos se hubieran negado: trabajar juntos en nueva música.

"Regresamos a casa después de una gira, creo que debió haber sido por 1983. Llego a casa, suena el teléfono y mi madre me dice 'alguien te está hablando por teléfono, dice que se llama Michael Jackson", explicó el integrante de Duran Duran en el programa What happens live con Andy Cohen.

Michael Jackson, en 1984. / Getty images

Después de cerciorarse de que no se trataba de una broma pesada de uno de sus compañeros de banda, Nick Rhodes comprobó que Jackson quería grabar algo con la banda tras el lanzamiento de The reflex en 1984. Pero Duran Duran decidieron rechazar la oferta. "Fui con todos y les dije 'hey, Michael Jackson llamó anoche. ¿O apetece hacer una canción con él?'. Y todos contestaron 'Nah'", concluyó el tecladista.

Duran Duran sigue en activo, y ya han anunciado el lanzamiento de su nuevo disco. Será Future Past, el primero después de seis años sin material. Está programado para ver la luz el 22 de octubre. Además, ya han programado los primeros conciertos en vivo para el próximo año. Serán uno de los cabezas de cartel del Rock in Río 2022 y actuarán en junio en Lisboa junto a otros artistas como Foo Fighters, The National y Liam Gallagher.