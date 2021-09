Edurne da la bienvenida a una nueva etapa con un mono de lo más elegante y original

No sabemos cómo lo hace pero... ¡qué mona va Edurne siempre! La artista ha demostrado tener un buen gusto por la moda. Basta con hacer un pequeño recorrido por sus redes sociales para ver el sinfín de modelitos que ha lucido. No hay ni uno que no le siente bien.

Aunque si echas un vistazo a su cuenta de Instagram también puedes comprobar que siente verdadera pasión por su pequeña Yanay. ¡Y no es de extrañar! Su primogénita se ha convertido en el mayor tesoro de la familia.

Pero la llegada de la pequeña no ha frenado la actividad profesional de Edurne. De hecho, este martes 7 de septiembre ha avisado a sus seguidores que la séptima temporada de Got Talent "está al caer". Junto a Dani Martínez y Risto Mejide valorará el talento de todos los artistas que se suban al escenario de este tan exitoso talent show.

"La séptima teporada de Got Talent está al caer!! Y menuda temporada... sin duda de las más ESPECTACULARES!! Vais a flipar.. muy pronto!!", dice en la descripción de la foto. Pero lo que más ha llamado la atención de sus fans son precisamente las imágenes que protagonizan la publicación. En ella, Edurne luce un elegante y espectacular mono negro que se ha llevado todas las miradas. Edurne no defrauda.

El mono simula la forma de un traje con una chaqueta, un cinturón y un pantalón de pata de elefante que estiliza aún más su figura. En cuanto al peinado ha optado por una coleta alta. ¡Qué mona va esta chica siempre!

La niña de sus ojos

Como mencionamos en líneas anteriores, Edurne vive una de las etapas más emocionantes de su vida. No solo nos referimos a la llegada de la séptima temporada del talent show que arrasa en la televisión. Su pequeña Yanay llegó al mundo en marzo de este año para llenar de ilusión y felicidad las vidas de la artista y de su chico David de Gea.

Han demostrado en múltiples ocasiones que darían lo que fuera por la bebé y eso es algo que solo los padres y madres del mundo pueden describir. Pero Edurne tiene claro que es capaz de compaginar su vida profesional con la personal para así seguir superando retos.