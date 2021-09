“Me quema hasta el alma”: ¿a qué se refiere Lolita Flores en su última foto de Instagram?

Lolita Flores está viviendo días un tanto complicados, especialmente tras sus declaraciones acerca del feminismo que le han hecho tomar la decisión drástica de abandonar Twitter.

Poco después de este polémico suceso, ha utilizado otra red social, Instagram, para plasmar sus pensamientos con algunas frases que han encendido las alarmas y otras más alegres al referirse a una crema que le "quema hasta el alma".

Empezó dirigiéndose a sus más de medio millón de seguidores con una frase preocupante: "No estoy pasando por el mejor momento de mi vida". A ello le siguió lo que probablemente es una referencia a lo sucedido en la app del pajarito: "las circunstancias se acumulan y yo, libre mujer y madre, me debo a los míos. Artista, siempre; mujer, más que nunca"

A continuación, deja unas palabras cuyo receptor desconocemos y se alaba a sí misma, recordando también a su perro que ya no la acompaña: "no quiero que me pasen la mano por el lomo como a los perros, fiel amante de ellos, y echo mucho de menos al mío, que se me murió hace unos meses. Pero para perra yo: callejera, canalla y estrella, fiel e infiel conmigo misma".

Como no podría ser de otra forma, celebridades como Chenoa y Anne Igartiburu le han dejado corazones en los comentarios, mientras que El Monaguillo le manda algo más: "Muchos besos, Lolita".

El incidente con la crema corporal

Además de confesar que no pasa por su mejor momento, ha dejado una divertida escena en el extenso mensaje relacionado con una crema corporal: "me he puesto una crema de esas que te quitan la grasa (que no tengo mucha) pero parece que estoy en el infierno: me quema hasta el alma", dice Lolita entre risas.

Eso sí, la duración no es excesiva, pero parece que no lo pasa nada bien: "dura poco, unos diez minutos, pero uf... que cuesta competir con las 37 o 48, yo con 63 os digo que no me la pongo más, ardo en fuego".

Dice adiós a Twitter pero sigue en Instagram y Facebook

Tal y como conocimos hace unos días, Lolita dejará Twitter de lado. Su comentario en dicha plataforma en el que afirmaba no ser admiradora de nada que acabe en ismo no sentó bien a mucha gente, y acudió a Instagram para explicarlo "por una vez y para siempre":

No obstante, pasado este episodio, otras dos redes sociales serán su refugio para escribir y comunicarse con sus fans. Se trata de Instagram y Facebook, donde "hacía tiempo que no dejaba mis pensamientos escritos". Agradeciendo el amor por recibido por sus fans, promete que seguirá sincerándose por las vías mencionadas: gracias a todos, os quiero y, ¿sabéis una cosa? Voy a seguir escribiendo por vosotros porque os lo merecéis".

Finalmente, termina su post dando las buenas madrugadas y haciendo referencia de nuevo al momento cómico anterior: buenas madrugadas y a dormir, a ver si se quita este calor de mi cuerpo... la crema buena tiene que ser.