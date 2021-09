‘La Casa de Papel’ en la vida real: así fue el robo de una mujer al estilo Tokio

La Casa de Papel es uno de los fenómenos televisivos de la década. Su éxito en Netlix, donde acaba de estrenarse su quinta temporada, la ha convertido en la serie española más vista.

Sin embargo, algunos de esos telespectadores que han ayudado a alcanzar tal récord se han llevado los sucesos de su trama a la vida real. Evidentemente, esto incluye actos de delincuencia que no tienen cabida más allá de las pantallas.

El último de los casos de alguien que trata de imitar a la banda de atracadores más famosa de la tele ha tenido lugar en Argentina, más concretamente en el municipio de Maipú de la ciudad de Mendoza. Y es que una mujer ha perpetrado un robo al más puro estilo Tokio la semana pasada, el 2 de septiembre.

Tal y como informa LT7 Noticias, este acto intolerable lo llevó a cabo con el mono rojo y la careta de Dalí, es decir, el inconfundible atuendo de los protagonistas de la producción que ahora mismo está copando lo más visto de la plataforma de streaming.

Una mujer se vistió como en "La Casa de Papel" y robó más de 3 millones de pesoshttps://t.co/wpebprPDpr — LT7 Noticias (@LT7Noticias) September 2, 2021

El citado medio argentino pudo saber que obtuvo $190.000, 4 millones de pesos chilenos y 16 mil dólares en una empresa de transporte de la citada localidad. Además, entró en sus oficinas amenazando con una pistola calibre 9 milímetros. Poco después del altercado, fue detenida gracias al aviso a la policía de varios vecinos de la zona.

En estos momentos, la persona se encuentra a disposición de la Justicia. También se ha confirmado que la atracadora es pareja de un empleado de la citada organización, mientras que el importe que se llevó ha sido recuperado de forma íntegra.

Con sucesos como este, podemos confirmar que hay quien se toma las series demasiado en serio. Eso sí, en este caso, no se ha logrado ni de lejos el éxito de la brillante mente de El Profesor. Esa inteligencia parece que solo la veremos en la ficción que no para de darnos sorpresas en su última temporada: Pablo Alborán pone la banda sonora y Roi Méndez tiene una aparición aunque no te hayas dado cuenta.