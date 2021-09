‘Regreso a la última tentación’: Bela, la tentadora que llega para desenmascarar a Isaac ‘El Lobo’

Regreso a la última tentación es una vuelta a la isla de muchos de los que ya pasaron por ella para arreglar cuentas pendientes. Y no sólo las tienen los que llegaron en su día con pareja, también algunos tentadores, tienen asuntos que solucionar. Una de ellas es Bela, una de las que acudió como tentadora a La isla de las tentaciones 3.

Allí convivió con los chicos y el resto de solteras. Se fijó en Jesús que, por aquel entonces, estaba muy enamorado de Marina, su chica. La química no surgió entre ellos y, finalmente, Bela fue expulsada por el grupo.

"Entré con mucha fuerza. Las novias se asustaron de mí. Salí de la isla sola, la cosa no se dio con Jesús, que era el chico que más feeling me dio de primeras. Si volviera atrás cambiaría mi paso por la isla en la forma de acercarme a Jesús, que no estaba muy receptivo en ese momento", aseguraba ahora que ha vuelto a República dominicana.

Tiene claras cuáles son sus cuentas pendientes: "Con Marina creo que deberíamos tener una conversación sobre lo que pasó con Jesús. Y con Isaac, que creo que no le ha hecho ninguna gracia", adelantaba sobre sus intenciones.

Bombazo

Aunque pareciera que Jesús y Marina serían su objetivo en este regreso, su motivo real para volver a la isla tiene más que ver con Isaac, ‘El lobo’, otro de los que acudió en calidad de tentador, aunque con más suerte, porque a diferencia de ella, sí logró su objetivo y acabó desestabilizando una pareja.

"A Isaac no le creo ni un pelo porque estando con Lucía se lió conmigo y me seguía escribiendo para quedar. Mi asunto pendiente es poner las verdades sobre la mesa y desenmascarar a Isaac", soltaba como bombazo inesperado.

Lucía Sánchez se convirtió en la gran amiga de Isaac en la isla. Vimos llorar a ‘El Lobo’ desconsoladamente cuando ella abandonó tras romper con su chico. Muchos ya se olían que algo pasaría entre ellos porque Lucía ya había dejado caer que le había despertado ciertos sentimientos, pero que respetaba a Marina.

Algo que cambió a la vuelta a España. Isaac y Lucía acabaron juntos para disgusto de Marina que terminó por romper todo tipo de contacto con ambos.

Ahora Isaac y Lucía llegan con mucha fuerza a la isla y muy enamorados, veremos si su relación está a prueba de cualquier tentación y si son capaces de resolver sus cuentas pendientes.