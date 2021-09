Érase una mayoría de edad: 18 curiosidades de ‘Aquí no hay quien viva’ por su 18 aniversario

Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. ¡Uah! ¿Lo has leído cantando? Eso solo puede significar que, al igual que gran parte de telespectadores de nuestro país, fuiste uno de esos fans que siguieron las aventuras de los vecinos del edificio de Desengaño 21 semanalmente hace… ¡18 años ya!

Aquí no hay quien viva se estrenó el 8 de septiembre de 2003, y desde sus primeros episodios se convirtió en un fenómeno televisivo al que mucha gente sigue referenciando a día de hoy. Los memes de Marisa o Vicente o alguna que otra frase siguen resonando en las redes sociales, y no es de extrañar: la serie consiguió una comunidad fan que aún en 2021 está más viva que nunca.

En LOS40 hemos querido celebrar la mayoría de edad de esta serie -para muchos, de culto- con 18 curiosidades que quizá no sabías de la ficción creada por Alberto y Laura Caballero. ¡Y punto en boca!

1. Sus míticos cameos

Por la madrileña calle de Desengaño 21 pasaron rostros de todo tipo. Desde Santiago Segura -que ya promocionaba sus películas en camisetas por aquel entonces- a nombres habituales de Antena 3 como Chelo García Cortés -haciendo de ella misma como colaboradora de ¿Dónde estás corazón?-. Más allá de rostros televisivos, Manuel Carrasco también se dejó caer por un capítulo promocionando uno de sus discos; al igual que Lina Morgan, que hizo de amante de Mariano.

Eso sí, algunos de los que comenzaron como cameos conquistaron de tal manera a la gente que se acabaron convirtiendo en personajes fijos, como Mariano -Eduardo Gómez- a Carmen -Llum Barrera-.

2. Un éxito en audiencias

En un mundo sin plataformas de streaming ni oferta digital alternativa, el prime-time televisivo era el espacio más transitado por la audiencia española. ANHQV fue, sin ninguna duda, una de las series que más supo aprovecharlo con audiencias que siempre superaron los cuatro millones de espectadores -a partir del quinto capítulo de la primera temporada, eso sí-.

La serie alcanzó su pico de audiencia en su tercera temporada, donde ya era cita indispensable de cada semana. El capítulo más visto de la serie fue 'Érase un famoso', que reunió la friolera de más de ocho millones de telespectadores.

3. Los Serrano, enemigos íntimos

Entre las muchas series con las que ANHQV coexistió, la más recordada a día de hoy fue Los Serrano. La familia que encabezaba el personaje interpretado por Antonio Resines fue otro bombazo televisivo, con una serie de lo más comentad que llegó incluso a ser un trampolín de talentos musicales como El Sueño de Morfeo o, por supuesto, Fran Perea.

Telecinco sabía el tirón de su ficción, por lo que acabaron enfrentadas en parrila. Esta contraprogramación llegó a costar a Mediaset una costosa multa, y le sirvió de poco: aunque fue una tarea difícil, los vecinos consiguieron sobrepasar a la familia madrileña en audiencia eventualmente. Eso sí, Los Serrano siguieron en antena durante casi dos años más hasta terminar con el final que todos conocemos.

4. Una continuación de más éxito…

Pudieron con luchas de audiencias, la marcha de muchos actores y actrices, el agotamiento televisivo… Pero no pudieron con unas termitas. ANHQV se despedía de Antena 3 en 2006, aunque tan solo un año después comenzaba de nuevo en Telecinco bajo el nombre de La Que Se Avecina.

Catorce años después, la serie sigue pendiente de emitir su final, aunque mantiene en el aire la posibilidad de continuar por una 13ª temporada en condiciones diferentes. Aunque la serie de Juan Cuesta y compañía siga siendo recordada con más cariño que su predecesora a día de hoy, lo cierto es que ha sido la segunda la que ha sabido resistir en parrilla más tiempo.

5. … que no olvida a su predecesora

Aunque las primeras temporadas de LQSA intentaron desligarse del universo de Desengaño 21, no tardaron demasiado en caer en la tentación de colar gazapos sobre la serie madre. Ya en el último episodio de la segunda temporada, Enrique Pastor -José Luis Gil- le dice al archiconocido Antonio Recio que está pensando en mudarse a la calle Desengaño.

Tras esto, han seguido referenciando con el personaje de Fernando Tejero teniendo tensas miradas con Eduardo Gómez -en ANHQV eran padre e hijo-, e incluso algún personaje ha dicho que en alguna parte ha visto "una puerta con tres mirillas" -las de Marisa, Vicenta y Concha-. En el capítulo 100 de la serie de Mediaset, que hace una curiosa adaptación de El Show de Truman, tanto el personaje de Tejero como el de María Adánez es llamado "porterucho" o "pija" por la calle.

6. Y la revolución llegó al cine (animado)

No, ANHQV no llegó a la pantalla grande. Pero sí que lo hicieron sus personajes. En la película de animación de El Espantatiburones, Dreamworks confió en Fernando Tejero y María Adánez para doblar a la pareja de peces protagonistas, llegando a colar algún que otro gag popularizado en la serie. Una decisión llamativa, puesto que esos mismos personajes fueron a parar a Will Smith y Renée Zellweger en la versión original.

También Sueño de una noche de verano, de 2004, contó con varias del reparto de la serie: José Luis Gil, Gemma Cuervo, Emma Penella e Isabel Ordaz tuvieron personajes en el filme, con un resultado que aunque acabó sonando muy parecido al de sus vecinos, consiguió hacerse con el Goya a Mejor película de animación.

7. Una localización que no desengaña

Con lo amplio que es el callejero madrileño, siempre ha sido conocido que la calle Desengaño existe de verdad. Pero, ¿dónde está? La respuesta es fácil de localizar: esta vía se sitúa de manera paralela a la Gran Vía de Madrid, y va a dar a la Plaza de la Luna.

Al final parece que sí era verdad que estaban en el centro, aunque su edificio no existía en la calle mencionada. En la calle Colón, sin embargo, parece que sí se encuentra algo muy parecido.

Si habéis intentado buscar el edificio de ANHQV en Desengaño 21 no existe, pero en Colón 14 tenéis el edificio donde se inspiraron para crear los detalles exteriores y de la escalera para crear el plató de rodaje. pic.twitter.com/tsIAM4RdXz — 𝕄𝕚𝕢𝕦𝕖𝕝 😷 (@m_i_q_u_e_l) May 20, 2020

8. La canción cambiante

Fue el grupo de música a capella Vocal Factory los que pusieron voz -¡y qué voz!- al tema de la cabecera de la serie. De lo más recordada, lo cierto es que no se mantuvo igual en todas las temporadas. La tercera y cuarta temporada de la serie introdujeron un breve rap entre medias de la canción, y aunque parecía que funcionaba a la perfección, las temporadas finales lo omitieron.

Aun así, a Vocal Factory no le faltó trabajo con la ficción. En muchos capítulos se encargaron de escribir e interpretar temas que estaban vinculados con alguna trama específica de los personajes, dejándonos canciones tan emotivas como Hasta que salga el Sol. En LQSA siguieron su andadura con el mismo trabajo.