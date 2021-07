Telecinco confirma el adiós a La que se avecina con la temporada 12

"El final de 'La que se avecina' y la llegada de nuevas series". Con esta lapidaria frase Telecinco y Mediaset han confirmado de manera oficial el adiós a una de las temporadas más longevas de la televisión española. Los seguidores incondicionales de LQSA se han quedado un poco confundidos ante esta información que apunta a la emisión en abierto (hasta ahora solo disponible en Amazon Prime Video) de la última parte de la temporada 12 que supondrá el punto y final.

"Las series llegarán pisando fuerte con la última temporada de La que se avecina, lo nuevo de El pueblo y Madres y los estrenos de Entrevías y Besos al aire" se puede leer en la noticia de la página web de T5. Estos últimos capítulos supondrán el adiós definitivo a Mirador de Montepinar: "Los vecinos tienen un mes para abandonar sus casas. La justicia ha decidido que el inmueble está en pleno trazado de la carretera de circunvalación M-60, por lo que tienen que marcharse. ¿Será este el fin de nuestros montepinarianos?" explica la sinopsis de la serie.

Con este anuncio queda claro que lo dicho por Alberto Caballero, productor y co-creador de la serie, como temporada 13 no será tal sino un spin-off o una mudanza como ya avanzó durante una rueda de prensa: "Vale, pues nos llena de orgullo y satisfacción confirmaros que habrá T13 de LQSA, en un edificio nuevo, con nuestros personajes históricos y algunos vecinos nuevos". Aún está por confirmar si el proyecto sigue adelante ya que el rodaje no ha comenzado y ni siquiera han sido confirmados los actores que formarían parte de este nuevo proyecto.

Lo que pasará después de los últimos capítulos de la nueva temporada sigue siendo una incógnita más allá de lo que ya os confirmamos. Los vecinos más locos de la televisión volverán, pero lo harán en una nueva localización y bajo un nuevo título. Ya pasó con Aquí no hay quien viva (debido a su 'mudanza' a Mediaset) y volverá a pasar con La que se avecina.

Las series llegarán pisando fuerte a @telecincoes con la última temporada de #LQSA 💥 https://t.co/U6YhyiOy8v — La que se avecina (@la_queseavecina) July 11, 2021

Las últimas tramas de La que se avecina

La Cuqui volverá al edificio para recuperar la casa y Amador se quedará en la calle, pero eso no será lo peor. Amador recibirá una visita que le dejará con la boca abierta y descubrirá, ¡que tiene una hija que se llama Antonia Calendaria!. El personaje interpretado por Pepa Rus deja al cuqui con una cara que no le habíamos visto desde la llegada de "ojos de pollo" aka 'pollete'.

Pero no será la única gran sorpresa de los capítulos que están por estrenar. La que se avecina no sólo suma incorporaciones sino que también tendrá la importante baja de Antonio Pagudo, uno de los fijos de la serie desde su primera temporada y que faltará por primera vez en la temporada 12. Lola se enterará de que Javi se ha enamorado de otra mujer, ¡a estas alturas de la vida! Fermín tendrá (otra vez) una mala racha económica y los personajes de Carlos Areces y Kirá Miró continuarán dando que hablar en esta nueva y última temporada.

Y para aquellos que no lo recuerden por fin podremos saber quién es el moroso. German Palomares salió huyendo de Mirador de Montepinar dejando un cadáver a su paso, un buen pufo a la comunidad y robándoles un premio de lotería a los montepinarianos. Lo que nadie esperaba es que el 'moroso' fuera familia de uno de los actuales personajes de la serie. Si aún no habéis llegado a este capítulo o no habéis tenido la oportunidad de ver los episodios en la nueva plataforma, os avisamos de que llega el spoiler de su identidad. Germán Palomares, al descubierto. Porque el moroso es, ni más ni menos, que hermano de Fina. Ella le ha chantajeado para que reparta ese dinero entre los vecinos que podrán comprarse una nueva vivienda lejos de Montepinar.