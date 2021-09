Soraya se monta su propio escaparate de vestidos pre-mamá al ritmo de Dua Lipa

Soraya ya ha entrado en la semana 31 de su embarazo. La cuenta atrás para conocer a su pequeña Olivia ha comenzado. En breve, su primogénita, Manuela, podrá presumir de hermanita. Y claro, a estas alturas, su barriga ya es considerable y eso tiene reflejo, sobre todo, en la ropa.

Es momento de recurrir a prendas holgadas o que marquen tripita, que no es fácil. Eso sí, ella ha demostrado que se puede vestir embarazada con ropa que no es expresamente para ese estado. Ha publicado un vídeo que sirve a modo de escaparate, de varias propuestas que ella no duda en recomendar.

“Vestidos que no son para premama pero que nos valen 😜 son de mi paisana @musamblu Complementos dulces y zapatos cómodos … que ya queda poco !! Espero que os guste y que os de muchas ideas 😘”, compartía en redes junto al vídeo.

Una colección que incluye vestidos cortos con mangas abullonadas, otros más largos que marcan figura, los hay más formales y otros más para el día a día. Vamos, que tiene el armario bien completo para poder vestir en cualquier ocasión antes de dar a luz.

Y como era de esperar no han faltado los piropos ante una mami que tiene claro que un embarazo no hace más que resaltar la figura femenina. “Bella siempre!!!!!Tu luz es tan potente!!!!❤️”, comentaba Belinda Washington. “Tas muy linda rubia😍”, añadía Chenoa.

Está claro que el embarazo no está reñido con el estilo y ella es consciente, aunque eso sí, de momento y en este momento de avanzado estado, parece que va a prescindir de los tacones. Zapatillas deportivas o zapato plano para completar unos vestidos que podríamos encontrar en cualquier armario.

Cumpleaños especial

Y en este estado es como va a presentar, esta misma semana, su nuevo single: Soy esa mujer. Un tema que lanzará este 13 de septiembre, el día de su cumpleaños. “Es uno de los temas más emocionantes de mi carrera …”, aseguraba en redes.

Y ya nos ha adelantado la letra del estribillo.

Soy esa mujer, la que llora la que ríe,

que miente, la más verdadera de todas

la que gana, pero sabe perder

Soy esa mujer, la que teme, la valiente

que corre, se cae y se levanta con dudas

pero luego ya es segura otra vez

Soy esa mujer, con defectos y virtudes,

errores perfectos y aciertos terribles

la que cuida y se deja querer

Soy esa mujer, como todas y ninguna

la que ama, la que odia con todas sus fuerzas

compasiva, pero cruel a la vez…

soy esa mujer.