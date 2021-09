Menudo lametazo el de Tokischa a J Balvin en ‘Perra’: ¡Mira el vídeo y la letra!

Este 10 de septiembre J Balvin lanza José, su nuevo álbum. Unos días antes ha compartido el vídeo de Perra, su colaboración con Tokischa, que, sin duda, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del momento.

Su vídeo junto a Rosalía no ha dejado a nadie indiferente. Una colaboración incendiaria que muestra su apoyo a la comunidad LGTBi y que no tiene filtros ni autocensuras. Raro es el que a estas alturas no lo haya visto y no haya aprendido alguna de las expresiones dominicanas que se repiten una y otra vez en la letra.

Ahora, esta cantante urbana que lo está petando, llega con la misma provocación al vídeo de J Balvin donde los perros cobran protagonismo, y no sólo los evidentes. Un dembow con mucha garra.

“Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa’ quedarnos pegados”, dice el estribillo de esta canción que vuelve a enseñarnos nuevas expresiones que muchos no habíamos oído antes. J Balvin ya se ha aprendido alguna: “Buenass Buenasssss hoy ando rulay desacatao' con el video de Perra 🐕🐩 junto a @tokischa.popola”.

No se libra de las críticas

Un vídeo y una letra tan explícitos han provocado la decepción de muchos de sus seguidores que no han dudado en mostrar su desaprobación en redes con comentarios muy críticos.

Vaya que letras y tú con tanto talento 😮desperdiciado

Ay no J balvin porque pusiste a esa mujer 😒

Alguien más que no soporta escuchar a esa mujer 😔😢?

Malisimo el tema

Ayyy noooo 😢THİS İS REALLY BAD

Qué canción tan asquerosa, decepcionada de jbalvin.

Cada vez menos valor a la mujer con esas letras 😢

Que letra TAN mala

Así no José, 😏❌

Aburrido y vulgar

Que decepción 😟

Te admiro y me gusta tu música, pero esta canción está horrible y se sale del contexto en contra de la dignidad de hombres y mujeres.

Aunque no todo el mundo opina lo mismo y son muchos los que aseguran que no van a parar de perrear con esta canción. Lo que deja claro es que es momento del Latingo Gang, que tanto reivindica el colombiano.