Leticia Sabater le propone a Valtonyic participar en un tema pero este, le dice que "gracias" pero no

Pepas, de Farruko es sin duda una de las canciones del verano de 2021 y Leticia Sabater lo sabe. Por eso, la cantante, que se ha convertido este viernes en uno de los temas del día en las redes sociales, está preparando una canción de electro house al más puro estilo de la del rapero puertorriqueño. Sin embargo, no han sido sus intenciones musicales las que la han puesto hoy en la palestra si no más bien, con quien ha tratado de compartir proyecto.

Sabater, según ha relatado el rapero balear Valtonyc, que está huido en Bruselas, le ha propuesto a él colaborar en la canción que está preparando. "Hola Josep, qué tal? Encantada. Soy Leticia Sabater, estoy preparando un temazo de elector house rollo las Pepas de Farruko, ese estilo de tema, y me gustaría saber si te gustaría hacer una colaboración conmigo", puede leerse en la conversación privada de Instagram que el artista mallorquín ha compartido después en las redes sociales.

Valtonyc, que ha colgado el pantallazo en Twitter acompañado de las palabras "¿En qué realidad paralela vivimos? Hubiese sido épico", también ha compartido su respuesta a la propuesta que, para el disgusto de muchos de los usuarios de las redes a las que les hubiera encantado este crossover, ha sido negativa.

EN QUINA REALITAT PARAL·LELA VIVIM? HAGUÉS ESTAT ÈPIC pic.twitter.com/M3hxqjs0Ez — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) September 9, 2021

"Hola Leticia, encantado de saludarte. Pues ahora mismo estoy trabajando y estudiando a la vez y no tengo tiempo para la música. Hace tiempo que la tengo apartada. Gracias por la oferta, me ha hecho mucha ilusión y a ver si más adelante puede ser. Me quedo tu contacto. Si pasas por Bélgica algún día estaré encantado de recibirte. Un abrazo", le ha respondido exactamente el rapero.

Los fans del rapero quieren la colaboración

Después de que Valtonyc haya colgado el pantallazo de su conversación con Leticia Sabater, han llegado las reacciones de sus seguidores. Algunos le han afeado que publique una propuesta que debería ser privada, pero muchos otros le han animado a colaborar con la cantante alegando que el dúo que formarían sería "épico" e "inolvidable". Incluso ha habido quien se ha atrevido a comparar la pareja artística que formarían Valtonyc y Sabater con la que en su día hicieron Freddy Mercury y Montserrat Caballé, Johnny Cash y Bob Dylan o Amy Winehouse y Tony Bennett.