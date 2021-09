Jorge Javier Vázquez le manda un mensaje a Ylenia Padilla en ‘Secret Story’ que confirma que ya han hablado

Esta semana Ylenia Padilla ha vuelto a la actualidad no porque haya decidido volver a la tele, sino por las polémicas declaraciones que ha hecho en su Instagram. Ha arremetido contra Mediaset en general, y Sálvame y Belén Esteban en particular. Está desatada y tiene a todo el mundo preocupado.

Los tuits y los vídeos en Instagram se han ido sucediendo a lo largo de la semana y en todos ellos ha cargado contra Sálvame, los colaboradores o, incluso, Jorge Javier Vázquez. En un primer vídeo dejó ver que sobre él era mejor callar. Algo que no entendió el presentador que confesó que pensaba que se tenían cariño.

“Con Jorge… le tengo cariño, no puedo decir que no. A mí la gente que es muy valiosa y muy crack, me gusta. En otros tiempos he pensado que ha querido reducirme a ‘tiki tiki’”, confesaba Ylenia sobre él en uno de sus últimos vídeos.

Este jueves noche se estrenaba Secret Story y hubo un momento de la gala en la que Jorge Javier intentó enumerar a Emmy Russ, la concursante que viene de los realities alemanes, las divas que había en nuestro país. Y ahí, decidió incluir a Ylenia.

"Tenemos unas cuantas reinas. Adara, Belén Esteban, Oriana, Ylenia... Ylenia que en estos momentos podría hacer el 'tiki tiki' en alemán que sería 'tiki token'. Desde aquí te quiero decir que te mando un beso muy fuerte y que como hablamos ayer: hablando se entiende la gente", le decía desde el nuevo reality.

Protagonista de Sálvame

Este tema ya había sido protagonista durante la tarde en Sálvame. Pudimos escuchar las críticas que ha lanzado sobre los colaboradores del programa, entre ellos, Belén Esteban. La que siempre se ha considerado amiga de Ylenia, entonó el mea culpa tras haber hablado con ella.

“Lo que tengo que decir, y tengo que ser honesta es que creo que es la primera vez que no he estado a la altura de amiga, soy consciente de ello. Ylenia es verdad que quería quedar conmigo, no voy a decir que es mentira. Yo por el trabajo, cosas de la empresa, no vi el momento oportuno. Creo que en ese momento fallé a Ylenia y he hablado con ella, no voy a decir lo que he hablado, pero sabe que tiene mi mano. Creo que no estuve bien”, reconocía con toda la humildad posible.

“A Ylenia le pasa una cosa. A todo el mundo que estamos aquí, las redes sociales… no siempre nos dicen las cosas bonitas y hay gente a la que le afecta más y hay gente a la que le afecta menos. A mí me da igual, pero Ylenia es una persona a la que le afecta mucho y es muy impulsiva”, reconocía sobre su amiga.

Tiene pinta de que este culebrón todavía tiene más capítulos. Seguiremos atentos para ver si el desenlace es la vuelta de Ylenia a la televisión.