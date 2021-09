‘Secret Story’: Edmundo Arrocet desmiente A María Teresa Campos sobre su ruptura y llora en su primera mañana

El estreno de Secret Story nos ha dejado muchos titulares, uno de los que más ha llamado la atención es el que hacía referencia a la ruptura de Edmundo Arrocet y María Teresa Campos que se produjo para sorpresa de muchos hace ya dos años, el mismo día en el que el actor cumplía años.

Durante este tiempo, la periodista ha defendido que se enteró de que su relación se acababa por un mensaje de whatsapp, de manera inesperada. Ahora, tenemos la versión de la otra parte y es completamente diferente.

“Ella sabía que se había acabado, yo se lo dije”, aseguraba contradiciendo a la que fue su pareja. Jorge Javier Vázquez se quedaba a cuadros al conocer su versión. Quiso saber por qué se había ido y Edmundo no dudó en contarlo: “Porque cuando las cosas se acaban llega un momento en que se acaban y punto”.

Versiones contradictorias

Sus versiones difieren en que María Teresa asegura que su marcha le pilló por sorpresa y él lo cuenta de otra manera. “Sí lo sabía, yo se lo dije. Es muy simple. Esa noche me entregaron un premio europeo de moda, era mi cumpleaños, y se celebró en mi casa en el programa de Arús, llevaron una torta y ella no bajó. Ya había hablado esa tarde con ella de que yo me iba”, aseguró desmintiendo lo que hasta ahora había mantenido María Teresa.

“Nunca ha sido lo que se dice y eso a mí me duele enormemente porque nunca fue así. Yo me despedí en la mañana de ella y punto y el resto lo sabe Terelu también porque la escribí. La única que no lo sabía era Carmencita”, añadió.

No habló mal de la que fue su pareja durante más de seis años. “A ella me unían muchas cosas bonitas. Ella es más simpática que yo, buena para la chacota porque tiene ese carácter tan andaluz, que le sale todo tan simpático y el aburrido era yo, la graciosa siempre fue ella”, relató.

Cuando Jorge Javier le dijo que sentía que le hubieran desguazado los coches, algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, él dijo que no era verdad. Otra sorpresa y otro desmentido.

Lágrimas por la ruptura

En su primera mañana en la casa, Edmundo ha seguido hablando de María Teresa. Ha sido el de los más madrugadores. Mientras estaba haciendo yoga, llegó Isabel Rábago que le volvió a sacar el tema. Y está claro que, pese a que han pasado dos años, todavía tiene una espina clavada por lo sucedido.

"Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono", le preguntaba el concursante cuando la periodista le preguntaba sobre el famoso mensaje que dice María Teresa que recibió.

Rábago le echaba en cara que no hubiera hablado y dado su versión en estos dos años. Y en ese momento, Edmundo no pudo aguantar las lágrimas: "Esperaba que saliera de ella contar la verdad".

Está claro que las Campos van a tener réplica. Veremos lo que da de sí esta historia.