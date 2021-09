‘Secret Story’: Julen y Sandra, Frigenti y Pariente o Canales y Cynthia se reencuntran con mucha tensión

Si hay una cosa que tiene muy en cuenta el equipo de casting de realities como Secret Story son las tramas que pueden desarrollarse entre los distintos concursantes. Siempre hay historias pendientes entre algunos de ellos que pueden dar mucho juego.

En esta ocasión, no iba a ser diferente y había varias parejas cuyos reencuentros dentro de la casa vaticinaban momentos de mucha tensión.

Pudimos ver cómo Julen y Sandra Pica se encontraban tras su relación indefinida que dio pie a la ruptura de la catalana con Tom Brusse. También se han vuelto a ver Lucía Pariente y Miguel Frigenti que se han llamado de todo en los platós. Y no faltó el encuentro entre Rivera Canales y Cynthia Martínez, la que asegura que tuvo una relación con él mientras tenía novia.

Alba Carrillo, mediadora

Cuando Alba Carrillo estuvo en Gran Hermano VIP, Frigenti fue muy crítico con su actuación. Eso provocó una guerra entre ambos en la que se incluyó su madre, Lucía Pariente que salió en defensa de su hija.

El periodista echó en cara a Alba que dejaron de llamarle para colaborar con el Fresh, sección de Ya es mediodía. Aunque acabaron haciendo las paces en La última cena. Algo que no ha respaldado Lucía que mantiene en pie su hacha de guerra.

Él, por su parte, ha llamado a su nueva compañera ‘bicho infernal’ y ‘dañina’, calificativos que parece que no van a tener en cuenta durante su convivencia en la casa, ¿o sí?

"Portaos bien, disfrutad mucho porque esto solo pasa una vez, la vida real no es tan emocionante. Si tenéis que discutir discutid, pero daos la oportunidad de conoceros en otra situación", les aconsejaba Alba durante la gala cuando se reencontraron.

“Yo no vengo de mal rollo”, aseguraba Pariente. “Yo tampoco, sin prejuicios”, aseguró él. Pero no parecen muy convencidos de que realmente vayan a ser capaces de mantener la paz. Habrá que ver.

El torero indiferente

Otro de los reencuentros complicados era el de Canales Rivera y Cynthia Martínez. Ella hizo público un escarceo que tuvo con el torero cuando él tenía novia. Unas declaraciones que provocaron la ruptura con su novia. Pero la vida da segundas oportunidades y ahora, con perdones de por medio, siguen juntos. Está claro que el rollito entre ellos no es bueno y tenían sospechas de que el programa podía aprovechar esta situación. “Contaba con ello desde el primer momento en que me lo ofrecieron y en el momento en que me comprometí era consciente de que tenía el 99,99% en coincidir”, confirmaba.

“No me produce nada porque a mí me perdonaron, entonces yo no tengo nada que decir. Por mi parte está perdonado y olvidado, lo que quiero es disfrutar esta aventura con el respeto que todos los concursantes que van a estar aquí se merecen”, explicaba Canales cuando le decían que ella era una de las concursantes.

Su reencuentro fue muy frío. Entró Canales y ella ya estaba dentro. El torero besó a todos los concursantes que habían entrado antes que él, dejando el último beso para ella de la que pasó olímpicamente para centrarse en Edmundo.

“Bien, mejor de lo que me esperaba”, le decía Cynthia a Jorge Javier Vázquez cuando le preguntaba qué tal había ido. “Es mejor que pasen las horas y ya está”, expresaba el torero reconociendo que había tenido tiempo para hacerse a la idea.

Vuelve el tonteo

Otro de los encuentros ha sido el de Sandra Pica y Julen. Su acercamiento se produjo cuando Tom Brusse, el novio que la catalana se trajo de La isla de las tentaciones, entró en Supervivientes. Un triángulo amoroso que terminó con la relación del francés con su chica que acabó liándose con Julen.

El caso es que después de un tiempo juntos, la pareja acabó rompiendo, o no, porque, aunque ella fue fiel durante su relación y no conoció a otras personas, él no se lo tomó tan en serio y no quiso cerrarse puertas.

Así que, para lo que ella fue una infidelidad, para él no lo fue porque no la sentía como su novia. Vamos, un culebrón que puede tener segundas partes porque en las primeras horas en la casa ya les hemos visto tontear un poco.