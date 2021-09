Karol G se deshace en lágrimas en el último mensaje hacia sus seguidores

Karol G se ha convertido en una de las referentes femeninas de la música urbana. Junto a J Balvin o Maluma, completa una lista de mega estrellas colombianas que han logrado conquistar el mundo a nivel global. Son el Latino Gang que tanto reivindican.

Cada día es consciente del gran apoyo que tiene y aun así no puede dejar se emocionarse con cada buena noticia que recibe. Y una de las últimas ha tenido que ver con su gira. Está disfrutando del contacto directo con sus fans a través de unos conciertos en los que ha colgado en la mayor parte de los casos el cartel de entradas agotadas.

Una gira, la de Bichota, a la que pondrá fin, en diciembre, en el estadio Atanasio Girardot de Colombia. No hicieron más que 24 horas para agotar todas las entradas. Negoció un segundo día y una vez anunciada, ha vuelto a conseguir la misma acogida. Y eso le ha conmovido totalmente.

Emoción desbordada

Una emoción que no se ha guardado para sí misma, sino que ha querido compartir y lo ha hecho a través de Instagram con una serie de vídeos en los que le resultaba imposible no derrochar lágrimas.

“Quería grabar este vídeo para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como buenos conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, dice sin poder controlar la emoción.

Está recogiendo los frutos de muchos años de esfuerzos y sacrificios. “No me dio tiempo ni de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya tenemos el segundo ‘sold out’, así que, solo puedo decir que los que vais a ir la vamos a pasar impresionante. Me siento muy orgullosa y es muy lindo ver como la vida de los últimos catorce años que llevo dedicando a mi carrera, ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado”, expresa.

Parece que su carrera va en ascenso y los sueños se van cumpliendo.