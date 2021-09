Ed Sheeran celebra el décimo aniversario de su álbum debut recordando las anécdotas de aquellos inicios

Diez años en la música para algunos serán pocos y para otros muchos. El caso es que es el que lleva Ed Sheeran de carrera. Justo cuando se cumple ese décimo aniversario ha querido recordar cómo fueron aquellos inicios.

“Este soy yo en 2011 en el pub Worlds End en Finsbury Park, justo después de firmar mi contrato de publicación. En aquel entonces vivía en todo Londres, dondequiera que alguien me tuviera, pero Finsbury es donde pasaba la mayor parte de mis tardes debido a las noches de micrófono abierto dirigidas por mis compañeros”, recuerdo sobre aquellos orígenes. Luego acabó él teniendo su propio pub.

Y no ha dudado en contar cómo llegó su primera canción para este álbum: “Me mudé por primera vez en 2008 y en mi primera noche me inspiré para escribir mi canción The City, que fue la primera canción escrita y grabada para mi álbum debut + (o Plus si usas Google). Han pasado 10 años desde el lanzamiento de +, hoy es el día en que salió”.

Un sueño cumplido

Era la primera vez que lanzaba un disco con una multinacional y eso marca. “He estado haciendo música durante mucho tiempo, pero supongo que tu debut en un sello importante cuenta como el comienzo en la industria, así que oficialmente llevo una década a partir de ahora”, reconocía.

“Todo lo que siempre quise fue tener un álbum de oro y agotar las entradas en Shepherd's Bush, nunca pensé que mi carrera iría más allá de eso, para ser honesto, y si lo conseguía, me encantaría. Cuando salió +, se convirtió en oro en la primera semana y toqué para Shepherd's Bush con entradas agotadas 3 semanas después. Desde entonces, todo lo que se me ha presentado ha sido una ventaja adicional, ha sido un viaje increíble hasta ahora y mucho más allá de mis sueños más locos. Y todo empezó con un disco grabado en Windlesham”, recuerda sobre su sueño cumplido en aquellos comienzos.

Desde entonces su carrera no ha hecho más que consolidarse hasta convertirse en uno de los imprescindibles, así que, solo le queda estar agradecido. “Feliz cumpleaños +, y gracias a todos por mantenerlo vivo, ya no es mi álbum, es vuestro, y me siento honrado de que sean tantos momentos y recuerdos para tanta gente x”, compartía.