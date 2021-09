Ibai Llanos y su surrealista conversación con Tini Stoessel: “Salí en ‘Élite’ y en ‘El Internado’”

Pasar por las entrevistas del canal de Ibai Llanos es la última moda entre famosos. Personalidades como Gerard Piqué o Lionel Messi ya han charlado con él en directo, e incluso otros nombres del mundo de la música como Nathy Peluso o Ed Sheeran también se han dejado caer por su cuarto ante miles de personas viéndolo en vivo. Ahora ha sido el turno de Tini Stoessel, cuya conversación ha acabado desembocando en un momento de lo más divertido.

El streamer ha retomado su sección Charlando tranquilamente y ha invitado -de nuevo presencialmente- a la artista argentina. El encuentro ha dejado anécdotas para la posteridad como la reacción de Ibai viendo el videoclip de Miénteme o a ella bailando la canción de Las Divinas de Patito Feo. Sin embargo, el mejor de todos ha llegado cuando ella le preguntaba hace cuántos años empezó a hacer directos.

Llanos le ha respondido que apenas llevaba un año en el gremio, aunque sorprendía justo después contando a qué se dedicaba antes de sentarse enfrente de la cámara ante su multitudinaria audiencia:

"Yo es que antes me dedicaba a otra cosa", comenzaba a contar Ibai dejando notablemente sorprendida a Tini. Su historia siguió con algo que pocos esperaban: el streamer confesó a la cantante haber sido actor de Netflix en la primera temporada de Élite. Eso sí, admitía que solo se trató de un personaje secundario.

Evidentemente el streamer no figuraba entre el cast que revolucionó España -y parte del mundo- cuando la serie de instituto de la plataforma se estrenó, aunque la intérprete de Maldita Foto se quedó perpleja ante tal historia. Antes de soportar costosamente la risa, volvía a retomar su currículum: "Luego estuve trabajando en una serie que se llama El Internado", comentaba ante la perpleja mirada de su invitada.

Su problema con 'Paco de León'

Aunque Tini ya se olía la treta del también comentarista, él puso la guinda a su gran historia contando por qué dejó el mundo de la interpretación. En sus propias palabras, tuvo problemas con un director llamado 'Paco de León' que le hizo reflexionar sobre dedicarse a ser actor. Después, no podía evitar confesar: "Na, me lo he inventado todo".

"Ay, boludo no, ¿te lo inventaste todo?" preguntaba en un tono de queja por haberse creído su increíble historia. Un momento que los fans españoles han disfrutado después de hacer memoria y no recordarle por el Laguna Negra, aunque seguro que los espectadores más internacionales han podido caer del mismo modo que la argentina.

El momento ha acabado en Twitter, cuando ambos han comentado su charla a golpe de mensajes. Él ha compartido el vídeo riéndose, mientras que ella lo respondía asumiento el vacile que había sufrido por su parte: "Me quiero abrazar, que alguien me abrace", entre carcajadas.