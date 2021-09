Elton John y Dua Lipa estrenan el remix de ‘Cold Heart’ con The Blessed Madonna

Elton John está encantado de trabajar con Dua Lipa. Este combo de artistas británicos se han convertido en un tándem indestructible. Eso es algo que demostraron con el lanzamiento de Cold Heart (PNAU remix) hace un mes.

Esta colaboración formará parte del nuevo álbum de John, The Lockdown Sessions, que saldrá a la luz el 22 de octubre. Pero para calentar motores, han decidido invitar a la DJ The Blessed Madonna para aportarle su toque más personal a esta unión de clásicos pop.

Así, el remix de la productora ha visto la luz este viernes 10 de septiembre, y en él escuchamos una fusión de sonidos dance nostálgicos, pues despierta los recuerdos de todos aquellos que vivieron los temas Sacrifice, Rocket Man, Where's the Shoorah? y Kiss The Bride de Elton John en los años 70, 80 y casi 90.

"Como todo el mundo en este planeta, me quedo en "awww" por Elton John y Dua Lipa. Ha sido un enorme honor que me hayan pedido formar parte de su colaboración, que es un proyecto precioso. Me encantó la canción inmediatamente y he intentando mucho que le hiciese justicia. No siento otra cosa que alegría por estar en la órbita de estos iconos y su grandes, cálidos y preciosos corazones. Agradezco que la escuchéis", dice la DJ según la revista Rolling Stone.

Como mencionamos en líneas anteriores, Cold Heart formará parte del nuevo álbum de Elton John, que llegará con colaboraciones de infarto. Lil Nas X, Gorillaz, Stevie Wonder y, por supuesto, Dua Lipa, son solo algunos de los que formarán parte de este proyecto que verá la luz el 22 de octubre. Es el trigésimo segundo álbum de estudio de Elton John, que es toda una leyenda de la música pop a nivel internacional.

El disco se grabó durante la pandemia. Por ello, el artista ha decidido apostar por esta temática en su portada. Con los brillos que le caracterizan, Elton aparece luciendo una mascarilla de lo más colorida. Sin duda, es uno de los elementos que ha marcado estos meses de cuarentena.

Pero él ha demostrado que su confinamiento le ha traído grandes resultados y también amigos y compañeros de profesión con los que ha podido contar aún en la distancia. No queda nada para escuchar su resultado. Y a ti, ¿qué te parece el remix de Cold Heart?