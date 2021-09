Elton John presenta nuevo álbum con Dua Lipa, Lil Nas X, Miley Cyrus y muchos más: título, fecha y tracklist

Fin al misterio: Elton John tiene nuevo álbum junto a un montón de artistas. Después de tenernos en vilo durante 24 horas y hacer que nos preguntáramos qué estaba tramando, la leyenda del pop ha desvelado todos los datos de su próximo lanzamiento.

A pesar de no tenerlo para nada previsto, tal y como él mismo afirmó, el músico británico estuvo realmente entretenido durante los meses de confinamiento en 2020 creando nueva música.

Es tal la relación que tiene con dicha época de la pandemia que forma parte del título de su próximo disco: The Lockdown Sessions ("las sesiones del confinamiento"), el cual estará compuesto por 16 temas (10 de ellos inéditos) y verá la luz el 22 de octubre de este 2021.

Han sido hasta 22 artistas los que se han sumado a las sesiones de Elton, formando una auténtica constelación de estrellas de todos los estilos y épocas: Dua Lipa, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Charlie Puth, Stevie Wonder, Eddie Vedder... No te pierdas la portada del álbum (con mascarilla de lentejuelas incluida) y, sobre todo, el increíble tracklist que puedes ver en la segunda imagen de la publicación de su Instagram y más abajo:

Alguna de las canciones eran fáciles de adivinar. Sobre todo, Cold Heart junto a Dua, en la cual ambos reinventan dos de sus clásicos del pop como son Rocket Man y Sacrifice. Tampoco sorprende la presencia de Miley, y es que la versión que hicieron del Nothing Else Matters de Metallica (para la reedición del Black Album) es una de las mejores que se hayan creado. Aquí el listado completo:

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly Elton John & Charlie Puth – After All Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom Elton John & Years & Years – It's a sin (global reach mix) Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters Elton John & SG Lewis – Orbit Elton John & Brandi Carlile – Simple Things Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket Elton John & Stevie Wonder – Finish Line Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss Yo

Lil Nas X, por su parte, incluye también One Of Me en su disco Montero, del cual ya conocemos su espectacular portada, tracklist y fecha de salida. Tiene una pinta brutal y seguro que nos vuelve a dejar sin palabras.

"Un sueño hecho realidad"

Sir Elton John se ha mostrado extremadamente feliz de haber compartido el estudio con tantos compañeros de profesión. El primero fue Charlie Puth, quien se pasó por su casa de Los Ángeles y aprovecharon para escribir y grabar After All, la cual podremos escuchar muy pronto.

El inconfundible pianista cuenta esta anécdota y muchas más en un vídeo de su cuenta oficial de Instagram. Es muy entrañable ver cómo relata esta experiencia que nunca antes había vivido, como preparar grabaciones a través de Zoom, y también el círculo que se cierra con este trabajo: "me transportaba al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, cuando trabajaba como músico de sesiones. Trabajar con artistas tan diferentes durante el aislamiento era como revivir esa experiencia. Había cerrado el círculo: era de nuevo músico de sesión y seguía disfrutándolo con todo mi ser”.

Además, como se puede prever por los distintos nombres del tracklist, este álbum contará con géneros para todos los gustos, tal y como comenta: "rap, soul, dance, rock and roll...". Una mezcla creativa que es para Elton "un sueño hecho realidad".

De esta forma, The Lockdown Sessions estará disponible a partir del 22 de octubre, el cual está ya a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, seguro que nos muestra algún adelanto más de este disco que une pasado, presente y futuro de la historia de la música.