‘Secret Story’: Isabel Rábago es la primera que cree haber descubierto uno de los secretos de la casa

“Soy hermano de mi padre”. Ese es el secreto que Isabel Rábago cree haber descubierto en Secret Story. No le ha hecho falta mucho tiempo para lanzarse al botón que han de pulsar los concursantes cuando crean haber descubierto a uno de sus compañeros. Y ella está convencida de haber descubierto al primero. Hasta el momento, ellos solo conocen seis de los secretos y parece que este lo tiene claro y así se lo hacía saber a Jordi González este domingo noche.

No paraba de balancearse de atrás adelante mientras aseguraban en el cubo que el secreto pertenecía a Julen Guerra, el chico de Mujeres y Hombres y Viceversa que tiene sus más y sus menos con Sandra Pica. “Si no es así que me disculpen, pero tengo mi teoría”, aseguraba.

“Mantuve una conversación con él hace unas horas, que yo desconocía absolutamente nada más allá del personaje de Julen y me explicó que sus padres le tuvieron muy muy joven. Me habló de sus abuelos y de la admiración que tiene a sus abuelos y, entonces, entre la poca edad con la que le tuvieron sus padres y la relación que tiene con sus abuelos, cuando he escuchado hoy el secreto ha sido una…”, entendemos que quería decir que ha tenido una revelación aunque no ha terminado la frase. Ha atado cabos y se ha lanzado a la piscina. Claro que con red, porque Jordi les había adelantado que siempre se podrán echar atrás si no están seguros.

Primero paso para la confrontación

El programa, todavía no ha confirmado si es cierto o no. Antes tendrán que tener ambos una entrevista cara a cara para confirmarlo o desestimarlo. Si se mantiene en lo que piensa, podrá apostar su bola que podría tener 50.000 euros.

“Había dos posibilidades. Yo entiendo que cuando se nos dice ‘soy el hermano de mi padre’, entiendo, y lo único que me entra en la cabeza, es que el padre tiene un hijo siendo muy joven, demasiado joven y es el padre, el abuelo, el que lo adopta o le da la categoría de hijo y entonces se cría como hermanos, pero es por la edad simplemente”, argumentaba sobre sus sospechas. Ahora solo queda esperar a que se produzca ese encuentro para poder verificar o no sus sospechas.

Otra de las cosas que tendrá que hacer es guardar silencio ante sus compañeros, y eso, cuando no tienes mucho que hacer y estás encerrado en una cosa, es complicado. Aunque lo cierto es que de haber acertado, habría que decir que Julen ha sido muy poco listo contando sus antecedentes familiares. ¿O será más bien muy inteligente y ha sembrado dudas?