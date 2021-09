‘Secret Story’: Dos días han bastado para vivir la primera gran bronca

“A solo dos días de la entrada ya hemos tenido el primer enfrentamiento. Pronto empezamos este año a discutir”. Con estas palabras Jordi González daba paso al vídeo en el que hemos podido ver la primera gran bronca en Secret Story. Y todo, por los relevos en la prueba semanal.

Los concursantes tenían que subir diez veces la pirámide para conseguir uno de los escarabajos de la suerte que había en la cúspide. Así, hasta conseguir 85. Lo que no sabían es que la misión de Sofía Cristo y Luis Rollán, desde la habitación blanca, era boicotear la prueba. Finalmente, Jordi les anunció que la prueba estaba superada, no sin antes darles un pequeño susto al contar los escarabajos y comprobar que sólo había 84.

Y precisamente ha sido la prueba la que ha dado lugar a la primera gran bronca de este programa. Y no ha sido de tú a tú sino grupal y la más perjudicada ha sido Cristina Porta. No entendía la poca predisposición de algunos de sus compañeros para hacer la prueba y así lo ha manifestado en el cubo.

Discusión grupal

Por su parte, Isabel Rábago intentaba hacer entender a sus compañeros que ella, después de comer, no estaba dispuesta a hacer ese ejercicio. Lo mismo opinaba Emmy Russ. El caso es que había controversia con los relevos.

“Tú te has erigido controladora de la prueba y la que nos valora a todos”, le echaba en cara Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo. La periodista deportiva se lo tomaba como un ataque y no parecía muy contenta con la postura que estaban tomando sus compañeras, porque hay que decir que los chicos no se han pronunciado.

El caso es que Fiama también ha saltado y le ha reprochado su insistencia, lo que no ha mejorado las cosas. Finalmente Rábago le ha tenido que dejar claro que no era un ataque porque el día que lo fuera se daría cuenta perfectamente y le ha pedido que “no te pongas a la defensiva”.

Primer malestar en la casa y una diana fácil. Veremos si esta discusión repercute en las primeras nominaciones. Está claro que Cristina no ha empezado haciendo muchos amigos.