‘Secret Story’: Sandra Pica se lleva la primera penalización del programa

El domingo, en el programa que presenta Jordi González de Secret Story, el público tuvo la oportunidad de votar a uno de los concursantes para que fuera el próximo protagonista de una misión. Después de que Sofía Cristo y Luis Rollán consiguieran la suya de boicotear la prueba semanal desde la habitación blanca, ahora había que seguir.

La audiencia eligió a Sandra Pica. Su misión consistía en conseguir que alguno de sus compañeros le dijera que tiene mal aliento. Para eso le dieron una serie de alimentos que podrían ayudarla.

Pero, aunque le habían dado un día entero para conseguirlo, lo cierto es que ha fracasado. En el programa de Lara Álvarez volvió al cubo para dar explicaciones.

Misión fracasada

"Sé que no la he conseguido. Tenía todo el día de hoy para volver a comer algo, pero es verdad que tenía unos ardores increíbles y hace un mes estuve en el hospital por problemas en el intestino y no me la voy a jugar a comer nada que yo crea que me va a hacer daño porque son alimentos que yo de normal no como", exponía como excusa.

Al parecer tenía problemas con todos los alimentos: “No me gusta (el brócoli), la cebolla apenas como, el ajo, así, a palo seco, no, el queso azul me sienta fatal”.

Excusa que no le ha servido al cubo que le ha comunicado que tendrá una penalización. “¿Sabes por qué no la has pasado aparte de por lo que tú dices? Porque has tenido muchísima dejadez a la hora de realizarla. Había queso, había ajo, había cebolla, pero también había que intentarlo”, comenzaba reprochándola.

Primera penalización

“Aquí, la desidia no es bienvenida. Por eso, mañana, recibirás una penalización”, anunciaba como castigo al fracaso de su prueba por no haberlo intentado lo suficiente.

Todavía no le han comunicado su penalización, seguramente lo hagan en el programa de Carlos Sobera, pero Lara ha adelantado a los espectadores que, debido a su desidia, no conocerá una pista de ninguno de sus compañeros, pero, sin embargo, se desvelará una pista de su secreto.