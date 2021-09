‘Secret Story’: Luca Onestini ya es el soltero de oro tras confesar que le dejaron antes de entrar a la casa

Desde que Gianmarco Onestini apareció como una nueva incorporación al universo Mediaset y sus realities, pudimos conocer a su hermano, Luca Onestini. Ese italiano guapo que volvía loca a más de una, pero que ya estaba pillado por Ivana Mrazova.

El caso es que cuando muchos pensaban que había entrado a la casa de Secret Story emparejado, resulta que no, que es un chico soltero y, por tanto, posible pareja de cualquiera de las chicas de la casa que crea que puede tener una historia con él.

Parece ser que, después de cuatro años de relación, la novia del italiano decidió romper la relación poco antes de que entrara en la casa, lo que le da libertad para hacer todo lo que quiera sin tener que pensar en nadie de fuera.

Las chicas de la casa querían saber más detalles de esta historia y, finalmente, ha sido Lucía Pariente la que ha cogido las riendas de la conversación para intentar obtener toda la información posible.

En busca de detalles

"Yo no lo he dejado, me ha dejado ella a mí. Claro que no estoy bien, pero tenemos que seguir. Pero es normal estar así después de tanto tiempo, estuvimos juntos durante 4 años y fue una historia de amor increíble. Vivíamos juntos, pero pasé por el encierro solo en casa porque ella se fue", confesaba Luca.

No dio ninguna explicación que ayudara a entender por qué su chica había tomado esa decisión y, por eso, la madre de Alba Carrillo quiso insistir en el tema. "¿Eres alto, guapo, simpático y no has hecho nada. La chica te dice que se acabó... ¿y tú no preguntas por qué? ¿Desapareces? ¡Te has hecho un 'Edmundo'!", le dijo.

Pero nada, el italiano siguió sin soltar prenda. Habrá que ver si en el transcurso de la convivencia empieza a tener un feeling especial con alguna de las concursantes. Sin duda, sería una de las carpetas más comentadas. A su hermano no se le dio nada mal la conquista en Guadalix. Recordemos que logró que Adara Molinero, por entonces una mujer casada, cayera en sus brazos.