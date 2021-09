Maluma y J Balvin, dos latinos en la MET Gala con estilos muy diferentes

Este martes, uno de los temas estrellas ha sido la alfombra roja de la MET Gala. Un evento que cada año se convierte en el escaparate de tendencias por excelencia gracias a las arriesgadas apuestas de los diseñadores que cuentan con las celebrities para lucir sus creaciones.

Este año el tema central era la historia de la moda de Estados Unidos y unos se han ceñido más que otros a esa idea. Si hace unos años la presencia latina era casi inexistente en este desfile de estrellas, eso ha ido cambiando en los últimos tiempos.

Así hemos podido ver a cantantes como Anitta, Maluma y J Balvin. Nos vamos a centrar en los dos colombianos para señalar que, pese a que tienen la misma procedencia y se mueven en un género urbano similar, su gusto por la moda es bien diferente.

Maluma, el cowboy de Donatella

Maluma acudió acompañado por Donatella Versace. Si ella iba vestida completamente de blanco, el color de su acompañante era el rojo. Llegaron juntos en limusina, brindando con champán. “En una cita en la alfombra roja con el único @maluma 💕 ¡¡tendrás que adivinar de qué nos reímos!! 😂”, escribía ella en redes.

No ha dejado de compartir piropos hacia su acompañante. “Maluma, te quiero mucho!!! Gracias por ser mi cómplice en la alfombra roja ♥”, le decía. Y ahí no acababa la cosa: “Eres muy HERMOSO y verdaderamente inspirador♥ ️ eres dueño de esa alfombra roja 💥”, añadía.

La italiana ha conseguido vestir de rojo a un Maluma que parecía un cowboy moderno. Pantalón y chaqueta con pedrería y flecos, que ya sabemos que a Donatella le van los excesos. Y, además, pocas horas antes, en las historias del cantante ya nos avisaba que se estaba haciendo algo en el pelo. Apareció rubio para completar su estilismo.

Un florido J Balvin

Su paisano, J Balvin, posó con Jeremy Scott, el diseñador de Moschino que firmaba su estilismo que escogió con la ayuda de su inseparable Sita Abellán. No fue el único: Lourdes Leon, Symone, Irina Shayk, Karen Elson, Taraji P. Henson, Tom Daley y Cynthia Erivo posaron con ellos como si fueran un escuadrón donde el rosa y el negro tomaron el protagonismo.

Jeremy Scott posa con todas las celebrities que ha vestido en la MET Gala, incluido J Balvin. / John Shearer/WireImage

En el caso de Balvin, combinó esos y muchos otros colores en su traje negro con estampado de flores dibujadas y también en relieve. No fue tan exagerado como Kim Kardashian, que no dejó ver ni un milímetro de su piel, pero Balvin también llevaba cubierto parte de su rostro y, a diferencia con Maluma, no pudimos ver de qué color llevaba el pelo.

Mientras que uno optó por el monocolor, el otro lo hizo por el multicolor. Pero ambos forman de lo que Balvin ha denominado “MET LATINO GALA 🌍🙏🌍”.