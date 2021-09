La nueva etapa de Dani Martín en la que ‘vuelve’ a El Canto del Loco

El fin de semana nos dejó una imagen que no olvidaremos. Todos hemos soñado con trasquilones y cortes de pelo imposibles al coger las tijeras y convertirnos en peluqueros improvisados. Pero Dani Martín lo llevó a otro nivel hasta el punto de que varios seguidores se lo dejaron claro con sus comentarios: "Vaya taco te has liado". Pero todo tiene una explicación: el inicio de una nueva etapa musical en la que 'vuelve' a El Canto del Loco.

Y no es que vuelva El Canto del Loco. Sabemos que eso podría no volver a suceder salvo ocasión extraordinaria pero lo que sí pasará y ha dejado caer el músico madrileño es que su nuevo proyecto musical servirá para regresar a sus orígenes.

"Es que lo que viene merecía este corte de pelo… coming soon!!! Me lo he cortado yo, como cuando tenía 18 años! Estad atentos, que todo vuelve a empezar que todo viene de cero! explicaba en una primera imagen que despertaba la expectación y que completaba con una segunda imagen por detrás de la cabeza: "La contraportada de la inmadurez de los 44 años. No es caspa, es resto de producto".

Pese a que Dani Martín sigue haciendo Lo que le da la gana muy pronto volverá a sonar como lo hiciera con ECDL. Porque así lo confirmó hace algunas semanas a nuestros compañeros de Cadena Dial durante una entrevista: su nuevo disco será un álbum de versiones de El Canto del Loco con una canción inédita en la que el solista contará lo que supuso para él formar parte de uno de los grupos más importantes de la historia musical reciente de nuestro país.

Esta noche ECDL ofrecerá su último show en America, el Teatro Coliseo de Buenos Aires vibrará con 2 horas de los mejores temas de ECDL! — elcantodelloco (@elcantodelloco) September 30, 2010

"Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco. Decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento y hemos hecho un disco que tenía pensado lanzar antes de Lo que me dé la gana. Ya lo dije aquí, por si iba mal Lo que me dé la gana, que la gente no pensara que lo había sacado para resarcirme. Hemos hecho un disco que para mí representa lo que era El Canto del Loco: su espíritu, su actitud, su manera. Es un disco sin duetos y con una caña brutal" explicaba el músico.

A juzgar por las publicaciones en el perfil oficial de Dani Martín, el lanzamiento está más cerca de lo esperado. Y más si tenemos en cuenta que ya está grabado desde los meses de confinamiento de la pandemia y que estaba prevista su publicación antes que su último disco inédito.