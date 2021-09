Rihanna invita a Ricky Martin, Normani, Daddy Yankee y más a su fiesta más salvaje

De alfombra en alfombra y reino porque me toca. Así es la vida de Rihanna como celebrity alejada de su carrera musical que sus seguidores le reclaman desde hace ya unos cuantos años. Sin embargo eso no significa que no esté trabajando ahora más que nunca antes. Porque la empresaria, la modista, la diseñadora y la modelo de Barbados ya está preparando la tercera entrega de su fiesta más salvaje.

Para ello ha invitado a todo un rosario de estrellas de talla mundial que se convertirán en los grandes protagonistas de su Savage X Fenty Vol 4. La presentación por tercer año consecutivo de su línea de lencería para la próxima temporada estará rodeada de glamour, cuerpos de todo tipo y condición en ropa interior y mucha música.

Y aunque no sea la de la propia Riri, el evento promete estar a la altura. Para ello, la cantante ha invitado a artistas como Ricky Martin, Normani Kordei, Daddy Yankee y Nas. El show se podrá seguir en directo a través de la popular plataforma de vídeo en streaming: Amazon Prime Video.

En su anterior desfile contó con Rosalía sobre el escenario. Y seguro que este año también se tratará de un espectáculo inclusivo en el que se reunirán diferentes colores, géneros, tamaños y orígenes.

No serán los únicos invitados que formen parte del cartel ya que entre otros nombres también figuran los de Erikah Badu quien también formará parte del show musical de la noche. Si a todo ello le sumamos a modelos y VIPs de renombre como Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Adriana Lima, Irina Shayk, Behati Prinsloo...

Si durante años la firma de lencería Victoria Secret se convirtió por méritos propios en el centro de atención mundial de la pasarela de ropa interior, ahora es Rihanna la que ostenta ese trono. Una posición que ha conseguido a base de universalizar el glamour a todo tipo de hombres y mujeres y sensualizar todo tipo de cuerpos.

La propia Riri se ha encargado en sus perfiles oficiales en las redes sociales de promocionar este evento luciendo su propia lencería al tiempo que el cuerpo de baile ensayaba distintas coreografías. Dentro de menos de un par de semanas podremos ver el espectacular resultado de un evento que ya se ha convertido en uno de los más esperados del que será el recién inaugurado otoño.

Y quien sabe si de aquí al próximo 24 de septiembre no nos encontraremos una sorpresa en forma de actuación de la de Barbados...