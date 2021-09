La madre de Lady Gaga revoluciona Instagram

Lady Gaga ha demostrado ser una artista de lo más altruista. Ha usado su voz para difundir mensajes de amor, diversidad, igualdad y libertad. Su madre Cynthia siempre ha ido de su mano, apoyando su fundación Born This Way para cuidar la salud mental y trabajar con las nuevas generaciones. La construcción de un mundo mejor está entre sus principales metas.

La preocupación de ambas por conseguirlo es algo que transmiten a diario. Sin ir más lejos, una de las publicaciones más recientes de Gaga ha revolucionado a sus seguidores, pues está protagonizada por la mujer que le dio la vida y por su acto generoso.

"Hoy le di a mi madre una flor. La investigación de la fundación Born This Way demuestra que incluso los gestos más pequeños de amabilidad pueden marcar diferencia", dice la artista en la descripción de la foto. En ella aparecen ambas Germanottas sujetando una bonita rosa y sonriendo a la cámara. La foto ha revolucionado a sus fans, consiguiendo superar el millón de "me gusta".

Además, en sus palabras anima a sus fans a unirse a la campaña #BeKind21 que han estado llevando a cabo durante un tiempo y que ha estado protagonizada por diversas figuras que han difundido importantes mensajes. Las jornadas comenzaron el 1 de septiembre y terminarán el 21 del mismo mes. Por supuesto, la madre de Gaga, Cynthia, no podía faltar y por ello se ha unido a uno de los mensajes altruistas más recientes de su hija.

Cynthia es filantropista y activista. Ella es la presidenta de la fundación de Lady Gaga, aunque ha ido logrando diversos títulos debido a su actividad altruista. En 2018 lanzó la iniciativa United For Global Mental Health en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, un año más tarde, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas la nombró como nueva embajadora de buena voluntad, siendo la encargada de la salud mental.

Conseguir que la influencia de Gaga tenga un impacto positivo en los más jóvenes es un arduo trabajo que gracias a la constancia y a la firmeza en sus ideas han conseguido. Cynthia es uno de los pilares fundamentales en la vida de la artista. De eso no cabe duda. De hecho, posiblemente ella se haya encargado de inculcar este lado altruista en Lady Gaga, que hoy las generaciones más jóvenes agradecen.