‘Secret Story’: Sofía Cristo revela el traumático secreto que ni su madre conocía

La línea secreta de la vida es un ejercicio de sinceridad que propone Secret Story a sus concursantes. Un momento de repaso a la vida de cada uno de ellos con sus hitos y sucesos más importantes. Sofía Cristo ha sido la primera en probar y lo ha hecho impactando a todos.

No ha tenido una vida fácil, ya lo decía su madre, Bárbara Rey, desde plató. Y lo hemos podido comprobar con su relato, aunque nunca hubiéramos imaginado que el gran secreto que tenía ganas de contar y que ya había adelantado que ni su madre conocía, fuera tan traumático.

“Os prometo que mi vida no es toda una mierda, no quiero que parezca que estoy aquí dando puta pena, ni nada, simplemente estoy contando mi vida”, decía antes de desvelar lo que tantas ganas tenía de compartir.

El gran secreto

“Estamos con mi padre en la casa en La Moraleja y en ese salón naranja y un día, una persona, no puedo decir quién, ni lo voy a decir nunca –perdona mamá-, con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona, pero yo no entendía qué era eso”, decía para desolación de su madre.

“Nunca he sabido qué era eso hasta que he ido creciendo. Lo saben dos o tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. Yo nunca he sido consciente de que eso me ha podido afectar hasta que he ido siendo más mayor y he visto cómo me he relacionado con algunas personas y todo y nunca se lo he contado a mi madre, se está enterando ahora y a mi hermano tampoco, porque la persona es muy allegada a nosotros y nunca he querido contarlo”, añadía sobre los motivos que le han llevado a guardarlo en secreto tantos años.

Como era de esperar ambas, madre e hija, se han roto de dolor y no han podido aguantar las lágrimas. Bárbara Rey no podía dejar de pedir perdón a su hija por no haberse dado cuenta de nada.

“Yo ahora estoy de puta madre, estoy en el mejor momento de mi vida y os juro que soy la persona más feliz del mundo”, quería aclarar Sofía.

El mensaje de Carlos Sobera

El que tampoco ha podido contener la emoción ha sido Carlos Sobera que se ha saltado el guion para hablar desde el corazón. “Siéntete muy orgullosa porque este país necesita gente como tú, con dos cojones bien puestos”, le decía a la concursante.

Consciente de que su madre estaba al otro lado, le quiso mandar un mensaje: “Mamá, perdóname, esto necesitaba contarlo para poder seguir siendo la persona más afortunada y más feliz del mundo porque yo doy gracias a Dios cada día”.

Para cerrar el tema, el presentador quiso lanzar un mensaje propio: “Lo que estás contando es muy grave, es muy serio, es una de esas cosas que hay que procurar denunciar siempre porque destroza vidas, esto es así. Esto no estaba en absoluto preparado, este no es el objetivo de la casa de los secretos. No era un secreto con el que tú vinieras a jugar, todo lo contrario, es algo que tú has necesitado sacar de ti y de tu alma. Nosotros lo único que podemos hacer es agradecerte que hayas tenido este ejercicio de sinceridad, de honestidad y de valor para confesar algo tan traumático como lo que te ha pasado, algo que, además, desconocía tu madre y hacerlo en público. Y por si alguno tiene la tentación de pensar que estamos haciendo mercado o que esto lo hemos hecho a propósito, quiero decirles con el corazón en la mano que esto es algo que yo, personalmente, no como presentador sino como persona, le agradezco a Sofía porque creo que lo que hace, aparte de venirle bien a ella y a su madre, hace bien a tal cantidad de gente que sufre este tipo de abusos y otros, que esta lección de vida la tenemos que aprender de una vez y para siempre. Solo por eso, gracias”.

Un secreto que costará asimilar y del que se va a hablar y especular mucho.