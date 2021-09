‘Secret Story’ ya tiene a los tres primeros nominados de la edición

Los concursantes de Secret Story apenas llevan una semana dentro de la casa, pero ya se han dado cuenta de que la convivencia no será todo lo fácil que les gustaría. Los primeros problemas han empezado a surgir entre ciertos nombres de la casa, y apenas tienen que ver con los secretos que cada uno de ellos llevan ocultos.

Por si fuera poco, esta última noche de programa tenía las primeras nominaciones. Una gala que en cualquier reality medio estaría marcado solamente por dar a los puntos a quienes menos relación tengan con los habitantes de la casa, pero que en este caso se han repartido a modo de castigo. Y, tras una ronda rápida de votaciones, han sido tres nombres los que han superado a todos los demás.

La tabla de nominados quedaba así de desigual al finalizar la conexión de Carlos Sobera con la casa, con puntuaciones que van de 0 a 18:

Y así ha quedado la suma de puntos: Chimo, Emmy y Cristina son los primeros nominados #SecretCuentaAtras1 pic.twitter.com/pK0wZSQ83u — Secret Story España (@SecretStory_es) September 14, 2021

Con la opción de nominar con uno, dos o tres puntos a tres de sus compañeros, casi la totalidad del cásting lo tenía claro a la hora de votar. Muchos se han decantado por Chimo Bayo o Emmy Russ, alegando que al primero no se le ve del todo cómodo o hábil en el formato y que a la segunda apenas se le ha llegado a conocer en los días que llevan de programa. Por ello han llegado a empatar con 18 puntos.

En tercera posición se encuentra Cristina Porta, la periodista deportiva que quería hacer su debut por todo lo alto en realities. Pese a sus ganas por encajar en el juego, parece que sus compañeros siguen sin verla adecuada y han decidido ponerla en la lista. Para su desgracia, ha cerrado la tanda semanal de nominados.

Los más polémicos, salvados

El reparto de puntos ha beneficiado a algunos de los concursantes más polémicos, pues han pasado desapercibidos a la hora de sumar puntos. Es el caso de Miguel Frigentti, que tras haberse revelado contra dos de sus compañeros apenas recibía ocho puntos de todos sus compañeros. Obviamente, de parte de Canales Rivera e Isabel Rábago recibía los máximos puntos.

Con el primero ha explotado a causa de los chistes del primero, a los que ha calificado de "casposos". El peculiar humor del torero parece no haber agradado en absoluto al colaborador de Sálvame, por lo que le ha pedido de forma tajante que no los dirija a él. Con Rábago, por otra parte, volvían a sacar el hacha de guerra por actitudes personales que no han gustado a ninguno de los dos.

Ninguno de ellos tendrá que pasar el mal rato esta semana de estar en la cuerda floja, por lo que parece que los que tendrán que ponerse las pilas son los que aún no se hayan atrevido a socializar. Además, tendrán que hacerlo mientras siguen encajando piezas para averiguar qué secreto pertenece a quién.