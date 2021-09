Nagore Robles se pronuncia sobre la tremenda confesión que su ex, Sofía Cristo, hizo en ‘Secret Story’

Sofía Cristo se ha convertido en protagonista de la actualidad tras denunciar en Secret Story que sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años. Una confesión que dejó a todos impresionados y que tuvo muchas reacciones distintas. Hay quién no entendía que ahora desvelara esa información ni que lo hiciera en un reality. Otros, lograron empatizar más con ella y aplaudieron su valentía.

Una de ellas fue su ex, Nagore Robles, que quiso hacer un alegato a su favor en Sobreviviré, el programa que presenta en MiTele Plus. “Sofía Cristo hizo unas declaraciones muy fuertes. Nos contó que de pequeña sufrió abusos sexuales y fueron unas declaraciones estremecedoras”, empezaba diciendo.

En Secret Story, la hija de Bárbara Rey se enfrentó a su línea secreta de la vida y desveló un secreto que ni su madre conocía. Cuando tenía cinco años, una persona allegada a la familia, abusó de ella. Algo que no había contado más que a un par de amigos y a su terapeuta y que, ahora, necesitaba sacar de dentro.

En defensa de su ex

Fue un momento muy emotivo en el que las lágrimas tomaron el protagonismo, tanto en la casa como en plató. “Lo importante es que se le dé visibilidad a algo tan fuerte que son los abusos sexuales a menores, cualquier tipo de abuso. Creo que fue muy generosa y muy valiente contando algo así”, aseguraba su ex.

“Creo que es necesario, además, contarlo en televisión y sí me gustaría que no juzgáramos porque vi muchos comentarios anoche en redes y que el foco no se pusiera sobre la víctima. El porqué, por qué ahora, si el programa por qué saca esto, yo creo que ha llegado una época en televisión en la que ya, cuanto más honestos seamos con las personas que están en casa, más nos sentiremos todos en comunidad. Al final, empatizar entre todos, ayudarnos, compartir y no juzgar es muy importante”, argumentaba en favor de Sofía a la que considera que hay que arropar en estos momentos.

“Hay muchas víctimas que se sienten culpables, que sienten vergüenza y en ningún momento creo que es justo que tengan ese sentimiento. Creo que, entre todos, los programas, en redes, en la calle o en casa, podemos ayudar muchísimo a cualquier tipo de víctima, entendiendo, escuchando y arropando. Jamás juzgando”, expresaba.

Y terminaba su discurso asegurando que “es importante que se denuncie y desde aquí apoyamos a todas las víctimas”. Palabras que recogía Malbert, uno de sus colaboradores, que no entendía a los que han puesto en cuestión la actuación de Sofía.

Está claro que el tema todavía va a dar mucho que hablar.