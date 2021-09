‘Secret Story’: Sofía Cristo cuenta cómo fue su relación con Nagore Robles

Carlos Sobera se estrenó en Secret Story a lo grande gracias a la línea secreta de la vida de Sofía Cristo. Fue el gran momento de la noche por todo lo que contó desde la sinceridad y la valentía. Lo más fuerte fue confesar que cuando tenía cinco años sufrió abusos sexuales. Un suceso que desconocía hasta su madre, Bárbara Rey, que no pudo dejar de llorar en toda la noche.

Pero no fue el único tema que trató. También habló de su rehabilitación y de cómo dejó de ser una drogadicta. Y no faltó una parada en su relación con Nagore Robles.

“A raíz de que mi ex pareja, Nagore, y yo lo dejamos, esa fue la gran decisión para poder entrar en recuperación. Fue lo peor en ese momento que me podía pasar, pero lo mejor de mi vida”, empezaba diciendo. Una manera de ver el lado positivo de una ruptura.

Una relación feliz

“A Nagore la conozco después de El reencuentro, el reality que yo hago, que estuvo muy bien. El principio de la relación fue increíble, fue maravilloso. Fue una especie de relación Disney, donde éramos muy felices. Yo estuve muy enamorada, quiero pensar que ella también lo estuvo de mí”, añadía antes de que el presentador le asegurara que, por lo que conoce a Nagore, seguro que fue así.

“Cuando nos conocimos estábamos en un punto que veníamos de pasarlo mal y de repente reencontrarnos y decir ‘cómo puede ser que nos esté pasando esto a las dos, qué bonito’. Lo recuerdo como… fue increíble. Sí es verdad que también había mucho cachondeo y lo pasábamos muy bien. Alegría. Hay muchas veces que hay personas que siguen de cachondeo y otras paran y otras no pueden parar con el cachondeo. Y me tocó a mí. Dentro de mis cachondeos era muy loca y ella tenía muchísimo carácter y antes de dejarlo, a pesar de que yo hice cositas, ella era muy dura conmigo. La falta de información”, relataba Sofía sobre el tiempo que compartió con la presentadora de Sobreviviré.

Rehabilitada

Aquello se acabó, pero “ahora ha quedado algo muy bonito, pero desde que se fue mi amiga Pipi, que era nuestro nexo de unión, Nagore y yo ya no hemos vuelto a tener esa amistad porque han pasado algunas cosillas entre nosotras, que desconozco algunas y otras puede intuir. Pero yo siempre voy a guardar en mi corazón un lugar maravilloso para ella porque a mí me hizo muy feliz. Pero ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo. Tiene sus cosas, pero jamás diré nada malo de Nagore, aunque pueda pensar que, en algunos momentos, yo no tenía la culpa de todo, pero ella para mí, siempre va a tener un lugar de mi corazón”.

Esa ruptura fue el detonante para que Sofía se pusiera en manos de profesionales. “Entro a rehabilitación y pasan cosas. Cuando empiezo no sabía que eso era dejar la droga para toda la vida, pero es la única forma de que un adicto se recupere. Doy con las mejores personas con las que podía dar, que son mis terapeutas. Me recupero y descubro una nueva vida en la que empiezo a haber una ilusión, empiezo a conocerme a mí misma y a tener una vida de verdad. Empiezo a ser feliz de una manera real. A mí la recuperación lo que me da es un encuentro maravilloso conmigo y la espiritualidad. Un encuentro con Dios increíble”, relataba.

Y Carlos Sobera no podía más que dejar claro que era un referente de superación.