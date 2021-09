Pablo Motos desvela cuál ha sido el peor invitado en los 16 años de ‘El Hormiguero’

Jorge Salvador, el productor ejecutivo de El Hormiguero, sigue con la labor de encontrar los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar. Un guiño a la nostalgia que tanto nos gusta, sobre todo, porque nos desvela información que nunca antes se había contado. En esta ocasión, ha desvelado cuál ha sido, en las 16 temporadas del programa, el peor invitado que han tenido.

En estos años, por El Hormiguero han pasado a divertirse todo tipo de personajes tanto nacionales como internacionales, aunque hay uno que jamás podrán olvidar, el que les puso las cosas más difíciles. Fue Sacha Baron Cohen y ocurrió en junio del año 2009.

El actor de Borat o El dictador estuvo a punto de no salir a plató en el último minuto. Acudió al programa para presentar su última película y no lo hizo solo. “Vino con dos guionistas. ¿Pero por qué dos guionistas? Y era para que los dos guionistas le tuvieran que escribir las respuestas de la entrevista al invitado... En el 'promter' tenían que ir escribiendo conforme preguntaba Pablo. Esto es la primera vez que los habíamos visto en la vida”, confesaba Jorge Salvador.

A punto de no salir

No ha dudado en contar con todo detalle lo que ocurrió aquella noche. “A falta de cinco minutos uno de los guionistas nos da un 'pen drive' con el texto... Resulta que su sistema era de Apple y el nuestro de Windows... por lo que el texto no se veía. A un minuto de empezar vienen y me dicen ‘Sacha Baron Cohen no sale si no está el texto’. Entonces abro la puerta justo antes del bailecito y digo ‘Pablo, el invitado no quiere salir porque no tenemos el texto’. Y le digo, ‘tú sal y cuando termines tu monólogo nosotros ya te diremos’", contaba.

Sin duda, un momento de tensión y nerviosismo con un programa en directo por delante y un invitado rebelde que podía ponerles las cosas muy difíciles. Finalmente accedió y salió a plató. "Fue peor que saliera", aseguró Salvador que ahora lo recuerda entre risas, pero que debió sudar mucho aquel día.

"Esta historia es brutal", añadía Motos que empezó aquel programa con muy mal pie. Está claro que 16 temporadas dan para todo tipo de anécdotas. Sacha Baron Cohen volvió unos años después y parece que sin tantos remilgos.