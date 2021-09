Laura Campos: De ganar ‘Gran Hermano 12’ a convertirse en asesora de vida saludable

Han pasado 21 años desde que Laura Campos se convirtió en la ganadora de Gran Hermano 12. La de Parla destacó por su naturalidad y su forma directa de decir las cosas. Bueno, y por su carpeta con Marcelo Ciriaco. Entró a la casa con novio, pero acabó rompiendo con él desde el confesionario.

“Marcelo me dio el cariño que a mí me faltaba”, recuerda ahora, dos décadas después, en una entrevista con Telecinco. “Con el transcurso del reality show, sobre las tres semanas, me di cuenta de que estaba pillada por él. Intentaba callarme y frenarme, pero soy una persona que todo lo que siento, lo digo. Y llegué a la conclusión de que si me estaba pasando eso era porque realmente yo no estaba enamorada de la pareja que tenía. A mi exnovio lo quería muchísimo. Es muy buena persona, pero el amor se nos fue apagando y me enamoré hasta las trancas de Marcelo”, reconoce. Y es que es difícil olvidar aquel, ‘Samu, lo siento tío, pero esto es lo que hay’, que soltó en la casa.

Salieron de la casa como pareja pero la historia no acabó de cuajar. “Hoy en día no sé el motivo real de nuestra ruptura”, reconoce, “con el tiempo sí que me dijo una persona que pertenecía a su familia que había sido por un consenso con sus amigos. Ellos habían hablado de que querían vivir la vida y que mejor sin sus novias. Eso sí, pienso que sí que me quiso, a su manera, pero algo de sentimientos tuvo. Marcelo tenía la edad que tenía y se le subió un poco la fama a la cabeza. Había muchas chicas detrás, pero la culpa fue mía por dejar todo por estar con él”.

Se acabó la historia y se cortó su relación. Reconoce que hace años que no hablan, sólo mantiene contacto con su padre. “En Navidad solemos mandarnos un mensaje y durante la pandemia también hemos hablado”, admite.

Segundo asalto en Gran Hermano Vip

Años después, Laura entró en Gran Hermano VIP 4. En realidad había firmado un pre contrato para irse a Supervivientes, pero algún abandono de última hora hizo que la metiesen en la casa a un mes de su final.

Allí coincidió con Carlos Lozano que fue uno de los concursantes más polémicos de su edición. “Carlos actuaba de una manera y durante las galas se convertía en otra persona. Era encenderse los focos, el cambio de pilas y se ponía como un caballo desbocado y nervioso. Él quería llamar la atención y buscaba discusiones ya que fuera del directo no decía lo mismo que durante la gala. Se notaba que era una persona con tablas que sabía qué hacer y decir en cada momento. Para mí no fue difícil convivir con él porque yo me encaro con quien sea”.

Nueva vida

Ahora su vida está alejada de la televisión aunque no descartaría participar en algún otro reality. No tiene pareja, pero sí una hija de cuatro años, Triana, que se ha convertido en el centro de su vida. Y en cuanto a lo laboral, ha cambiado completamente de registro.

“Llevo más de tres años como asesora de vida saludable. Me va súper bien y estoy muy contenta. Este mes hemos lanzado la nueva web y trabajo desde casa. Nuestros productos son naturales y mi labor es ayudar a las personas a conseguir su objetivo, desde bajar de peso hasta mantenerse en forma”, explica.

¿La veremos pronto en algún formato Mediaset?