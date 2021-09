Locura por los rumores de Rihanna como estrella del remake de El Guardaespaldas

Probablemente no haya una película más icónica de los años 90 que El Guardaespaldas (The Bodyguard). El largometraje que encumbró a Whitney Houston como estrella mundial de la música y a Kevin Costner como rompecorazones de la gran pantalla regresará 30 años después a los cines tal y como ha confirmado Variety. Según la publicación estadounidense, el proyecto todavía esta en una etapa muy inicial pero los primeros rumores sobre el casting ya han comenzado a circular y apuntan (algunos de ellos) a Rihanna.

Como no podía ser de otra forma, la locura se ha desatado inmediatamente. Rihanna ha tenido varios proyectos cinematográficos interesantes aunque en papeles no principales y este protagonista podría suponer el boom que su faceta como actriz necesita. Algo similar a lo que sucedió con A star is born y Lady Gaga.

Pero de momento no existe ninguna confirmación que se acerque a miles de kilómetros de ser oficial. Obviamente algunos seguidores de Riri han señalado su parecido físico y su increíble talento vocal similar al de Whitney Houston. La malograda solista estadounidense convirtió la película en un boom discográfico siendo una de las bandas sonoras que han vendido mayor cantidad de copias (por encima de los 12 millones de unidades) gracias al éxito de canciones como I'm every woman, I have nothing o la inolvidable I will always love you.

Entre los datos que sí se conoce y sí están confirmados figuran los nombres de los productores y productores ejecutivos Lawrences Kasdan (Kasdan Pictures), Dan Lin y Jonathan Eirich (Rideback) además de Matthew Lopez tras el guión. Kasdan ya fue escritor y productor de la versión de 1992 que dirigió Mick Jackson. De momento se desconoce quién será el futuro realizador del remake.

Whitney Houston’s ‘The Bodyguard’ Gets Remake at Warner Bros. Written By Tony Nominee Matthew López (EXCLUSIVE) https://t.co/bFW3r8CEj1 — Variety (@Variety) September 15, 2021

El nombre de Rihanna no ha sido el único en aparecer en las últimas horas en los medios de comunicación como rumores o filtraciones interesadas por parte de las agencias de representación de algunas de las grandes estrellas de la música. Doja Cat, Camila Cabello, Beyoncé, Adele... ¿Quién da más?

En su información, Variety señala a Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum y Cardi B como los primeros nombres que han pasado por la mente del equipo de casting para el largometraje. Tendremos que esperar para confirmar el reparto final así como la disponibilidad de muchas de estas estrellas para embarcarse en un proyecto que puede convertirse en uno de los grandes boom del año.